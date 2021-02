Kitajsko novo leto se bo letos začelo 12. februarja (natančneje, po UTC 11. februarja, ob 19:08; Slovenija +1), izteklo se bo 31. januarja 2022. Zgodovina praznovanj kitajskega novega leta sega več kot 3800 let nazaj, sloni na gibanju Lune. Ko so Kitajci leta 1912 uvedli gregorijanski koledar, so za tradicionalno praznovanje pomladnih festivalov obdržali lunin koledar s horoskopom vred. Lunarno novo leto je na Kitajskem državni praznik, zaradi še vedno nevarnega virusa bo letos tradicionalnih množičnih potovanj k družinam menda manj. Prihajajoče leto bo v znamenju (kovinskega) bivola in bo menda srečno in polno leto, če se bomo osredotočili na prijateljstvo in/ali ljubezen.

Kitajska pošta od leta 1980 izdaja znamke z motivi dvanajstih znamenj kitajskega horoskopa (sistem petih 12-letnih obdobij v 60-letnih ciklih; trenutno poteka 79. cikel, ki se je začel leta 1984). Najprej je vsako leto izhajala po ena znamka, začeli so z opico (znamka s prevladujočo rdečo barvo je zato zelo iskana), od leta 1992 izhajata vsako leto po dve znamki, od leta 2004 kvadratne, od leta 2006 tudi eden ali več dodatnih motivov, od leta 1995 tudi posebna ponudba »zlatih« znamk v omejeni nizki nakladi. Letošnji znamki je oblikoval Yao Zhonghua, izšli pa sta v obliki bloka (po 6 znamk) in v polah s po 16 znamkami ter seveda limitirana »zlata« izvedba, in to v dveh variantah! Najbolj nenavadne in občudovane znamke z motivi kitajskega živalskega kroga že deset let izhajajo v Liechtensteinu, motivi štirih samolepilnih znamk v bloku so filigransko lasersko izrezani!

Valentinovo se slavi 14. februarja. V knjigi svetnikov je sv. Valentin opisan kot mučenec iz 3. stoletja. Njegovo ime izhaja iz latinske besede »valens«, močan in zdrav, zato so ga imeli za priprošnjika zoper telesne slabosti in bolezni. Njegov god sovpada s časom, ki je bil nekdaj namenjen svatovanjem, zato so se mu ob bližajoči se pomladi priporočali zaljubljenci in čebelarji; po starem kmečkem verovanju naj bi sv. Valentin prinesel »ključe do korenin«, zato so ga označevali tudi s »prvi pomladin« (v našem okolju se to nanaša na sv. Gregorja, ko se mesec kasneje »ptički ženijo«). Trgovci zadnja desetletja ta anglosaksonski praznik zaljubljencev tudi uspešno oglašujejo.

V Franciji od leta 1999 izhajajo znamke ob dnevu sv. Valentina s perforacijo v obliki srca (v Sloveniji od leta 2003), od leta 2000 jih vsako leto oblikujejo modni oblikovalci, praviloma po dve znamki različnih nominal v več izvedbah (male pole, bloki). Letos drugič (prvič 2004) slavijo parfum Chanel št. 5, izšli sta dve znamki z nominalo 1,08 evra (naklada 2,520.000 znamk) oziroma 2,16 evra (1,200.000 znamk), in sicer variantno v polah s po 12 oziroma 30 znamkami ter bloku s petimi znamkami nižje nominale (naklada 550.000 blokov!). Nemška pošta je pred nekaj leti ponudila Valentinove osebne znamke, a zanje ni bilo pretiranega zanimanja…

Rubrika Filatelija bo v Dnevniku spet v torek, 16. februarja.