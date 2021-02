Vesna Vuk Godina o tem, da danes otroci gledajo risanke, ki poneumljajo

»Danes otroci ne gledajo več Toma in Jerryja, temveč risanke v stilu to je moj prijatelj, to je torta, to je žirafa. Vsebinsko so risanke take, da otroke poneumljajo. Če se samo spomnimo Toma in Jerryja; mi smo vsi navijali za miško in se na ta način učili sočutja, empatije, sovražiti tiste, ki so močnejši oziroma ki hočejo zatirati ... Skozi risanke smo se naučili zelo pomembnih socialnih veščin, celo logike razrednega boja. To danes ni več dopustno.«