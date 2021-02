Dopoldanske slovesnosti na Prešernovem trgu so se ob upoštevanju ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa udeležili predsednik Upravnega odbora Prešernovega sklada Jožef Muhovič, Prešernova nagrajenca, arhitekt Marko Mušič ter pesnik, pisatelj, dramatik in avtor radijskih iger Feri Lainšček, ter prejemniki nagrad Prešernovega sklada, režiser in scenarist Matjaž Ivanišin, arhitekti Blaž Budja, Rok Jereb in Nina Majoranc, pesnik Brane Senegačnik, violinistka Lana Trotovšek, akademski slikar Aleksander Červek in gledališki režiser Tomi Janežič.

Minister Simoniti se je letošnjim lavreatom za doprinos k slovenski kulturi in umetnosti zahvalil in jim ob prejemu najvišjih priznanj Republike Slovenije za dosežke na področju umetnosti iskreno čestital, so sporočili z ministrstva za kulturo.