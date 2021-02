V nedeljo je bilo opravljenih 1565 PCR testov, pozitivnih je bilo 234, kar predstavlja 15 odstotkov vseh PCR testov. Opravljenih je bilo tudi 2266 hitrih testov, od katerih je bilo pozitivnih 70, kar predstavlja 3,1 odstotka.

Iz bolnišnic so odpustili 25 covidnih bolnikov. Skupno se je v nedeljo v bolnišnicah zdravilo 946 covidnih bolnikov, kar je 15 več kot v soboto, število bolnikov na intenzivni negi ostaja enako kot dan prej, to je 160.

Po podatkih ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki jih je objavila vlada, je dnevno povprečje potrjenih primerov okužbe 1011, kar je sedem manj kot dan prej, 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev pa je 745, kar je enako kot dan prej.

Število hospitaliziranih covidnih bolnikov je že nekaj dni manjše od 1000, kar je eden od pogojev za prehod države v oranžno fazo ukrepov za zajezitev epidemije. Drugi pogoj je, da pod 1000 pade tudi povprečno število dnevno potrjenih primerov okužbe v zadnjih sedmih dneh.

Na Inštitutu Jožef Stefan (IJS) so napovedali, da se bo ta teden sedemdnevno povprečje okuženih na dan spustilo pod tisoč. Po zadnji projekciji IJS bi se to lahko zgodilo v torek. To bi pomenilo, da bi na državni ravni prešli v oranžno epidemično fazo, ki med drugim predvideva odprtje šol za preostale razrede osnovnih šol in zaključne letnike srednjih šol ter odprtje občinskih mej.

Po oceni NIJZ je v državi aktivnih 15.710 okužb. Skupno je bilo po podatkih NIJZ v Sloveniji doslej potrjenih 174.000 okužb z novim koronavirusom.

Do vključno nedelje je bilo z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 pri nas cepljenih 54.589 oseb, z dvema odmerkoma pa 42.609, navaja NIJZ. Gre sicer za podatke, ki so bili doslej že sporočeni v elektronski register cepljenih oseb.

Jutri znova v šolo vsi najmlajši

V skladu s četrtkovo odločitvijo vlade bodo v torek, dan po kulturnem prazniku v šole odšli vsi učenci prvega triletja osnovnih šol, prav tako bodo znova odprli vse vrtce, vrtci, ki so že bili odprti, pa bodo začeli delovati v polnem obsegu. Ob odhodu v šole in vrtce se bodo morali vsi zaposleni testirati.

Zadnja dva tedna so lahko v šole odšli učenci prvega triletja osnovnih šol v tistih regijah, ki so bile po številu okužb v t. i. rdeči fazi. Prvi teden je to veljalo za devet regij, razen goriške, posavske in jugovzhodne regije, minuli teden pa so bile šole dodatno zaprte še v obalno-kraški in zasavski regiji.

V četrtek pa je vlada sklenila, da ukrepov zaradi vse manjših epidemioloških razlik med posameznimi deli države ne bo več sprejemala regionalno, ampak za vso državo. Hkrati je sklenila, da je vsa država v rdečem območju, ki glede na sprejet vladni načrt sproščanja omogoča odprtje vrtcev in šol za prvo triletje po vsej državi.

Tako starši kot zaposleni so vnovično odprtje večinoma pozdravili, ob tem pa izrazili upanje, da se bodo lahko v šole kmalu vrnili tudi ostali učenci.

Vsi zaposleni, razen tistih, ki so koronavirus že preboleli, se bodo morali ob vnovičnem prihodu v nazaj v vrtce in šole testirati, prav tako tisti, ki so imeli pouk v šolah že dva tedna.

Predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Gregor Pečan natančnih zbirnih podatkov o tem, kdaj bodo potekala testiranja za zaposlene v šolah, nima, saj je to odvisno predvsem od izvajalcev, to je zdravstvenih domov. V Ljubljani bodo denimo zaposlene v šolah testirali v torek.

V vrtcih bodo po podatkih predsednice Skupnosti vrtcev Slovenije Janje Bogataj testiranja večinoma potekala v torek dopoldne. V vrtcih, ki so bili še minuli teden v črnih regijah, pričakujejo bistveno več otrok, več otrok pričakujejo tudi v vrtcih, ki so bili ta teden v rdečih regijah in so bili okoli 80- do 85-odstotno zasedeni. "Vrtec je odprt. Starši so seznanjeni, da niso upravičeni do brezplačnega vrtca, v kolikor otroka ne pripeljejo, tako da pričakujemo polno zasedbo," je dejala za STA.

Dodatno sproščanje ukrepov v šolstvu bi lahko prinesel premik države v t. i. oranžno fazo, kar bi se lahko zgodilo že v prihodnjih dneh. V tem primeru bi za šole začel veljati t. i. C model, ki predvideva vračanje v osnovne šole tudi za učence preostalih razredov osnovnih šol in dijake zaključnih letnikov srednjih šol, pri čemer bi za dijake del pouka potekal na daljavo, del pa v šoli. Na fakultetah pa bi bili dovoljeni izpiti in seminarji do 10 ljudi.

K čimprejšnjemu odpiranju srednjih šol sicer pozivajo v iniciativi Zahtevamo šolo, kjer za torek napovedujejo bojkot pouka na daljavo.

Bojkotu se pridružuje tudi Mladinska aktivistična organizacija, njihova velenjska enota pa bo na Titovem trgu v Velenju ob 11. uri organizirala protestno branje javnega poziva k odprtju šol. Kot so zapisali v vabilu, od vlade zahtevajo, da postane vrnitev v šole prva prioriteta, takoj po življenjih ljudi.

V agenciji za varnost prometa in policiji za v torek, ko se v vrtce in šole znova vrača večje število otrok, vse udeležence v prometu pozivajo k previdnosti. Pričakovati je namreč, da so otroci nekatera previdnostna ravnanja, ki so se jih že naučili, v času šolanja na daljavo pozabili, prav tako bo na cestah več prometa. Opozarjajo tudi na nujnost nošenja rumenih rutic za otroke prvih in drugih razredov osnovne šole.