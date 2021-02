Bedeneta je po dveh urah in 38 minutah igre s 6:4, 7:5, 5:7 in 6:4 premagal Kazahstanec Aleksander Bublik, ki na svetovni lestvici zaseda 45. mesto.

Potem ko je Kazahstanec dobil uvodna dva niza, se je v tretjem Bedene le vrnil v igro. A mu v četrtem prednosti ni uspelo unovčiti, tako da se poslavlja od pete celine.

Bublik je Bedeneta nadigral zlasti pri neubranljivih začetnih udarcih, ki jih je sprožil kar 41 (15 asov je dosegel Bedene), oba sta imela devet žog za odvzem servisa, Bedene je izkoristil tri, Bublik pa pet.

Že pred tem sta se od uvodnega grand slama poslovili tudi najboljši slovenski igralki, ki sta obe izgubili po dveh nizih. Zidanškovo je ugnala Kazahstanka Zarina Dijas s 6:2, 7:5, od Hercogove pa je bila s 7:6 (6), 6:3 boljša Francozinja Caroline Garcia.

Triindvajsetletna Konjičanka je tudi v drugem medsebojnem obračunu proti trenutno 83. igralki lestvice WTA Dijasovi ostala praznih rok. Pred tem sta se leta 2018 pomerili v New Havnu, ko je bila Kazahstanka boljša s 6:1, 6:4.

Tudi tokrat je Zidanškova, ki na svetovni lestvici zaseda 91. mesto, slabo začela in že v prvi igri oddala servis. Konjičanka je imela priložnost, da se vrne v četrti igri, a ni izkoristila priložnosti za "break". Dijasova je nato povišala prednost v sedmi igri in zanesljivo dobila prvi niz.

V drugem je slovenska predstavnica povedla z "breakom" v četrti igri, tekmica pa se je vrnila v sedmi. V 11. igri ji je nato uspel še četrti odvzem servisa v dvoboju, po uri in 22 minutah pa je izkoristila četrto žogico za zmago. Zidanškovo v Melbournu čaka še nastop v konkurenci dvojic, kjer bo igrala z Nizozemko Arantxo Rus.

Hercogova se je na igrišču št. 17 potila 23 minut dlje od rojakinje. V prvem nizu sta si tekmici izmenjali po en "break", niz pa je odločila podaljšana igra. Mariborčanka je imela pri 6:5 priložnost za osvojitev niza, a je nato izgubila tri zaporedne točke.

Drugi niz je Francozinja, 43. igralka sveta, začela in končala z odvzemoma servisa in se veselila preboja v drugi krog. Tekmici sta se pomerili štirikrat, Hercogova, trenutno 51. igralka sveta, pa je proti 27-letnici iz Lyona doslej osvojila le en niz.

Od slovenskih posameznic bo v torek igrala še Kaja Juvan, ki se bo pomerila s 15. igralko sveta, Britanko Johanno Konta.

Serena Williams in Osaka zanesljivi, hitro slovo Monfilsa v Melbournu

Prva dama svetovnega tenisa Američanka Serena Williams je uspešno začela odprto prvenstvo Avstralije. V prvem krogu je deseta nosilka dvakrat s po 6:1 odpravila Nemko Lauro Siegemund. Zanesljiva je bila tudi tretja nosilka Japonska Naomi Osaka, medtem ko se je že v prvem krogu prvega grand slama sezone poslovil deseti nosilec Francoz Gael Monfils.

Serena Williams tokrat ni izgubljala časa in je odločno začela pohod proti rekordnemu 24. grand slamu kariere. Za zmago nad Siegmundovo je potrebovala manj kot uro. V drugem krogu se bo sedemkratna zmagovalka v Melbournu pomerila s Srbkinjo Nino Stojanović.

Pri 39 letih je Williamsova odigrala 100. dvoboj Australian Opna, na katerem je dosegla 16 winnerjev. "To je bil dober začetek. Na igrišču je bila dobra stara Serena," je dejala po zmagi.

Že pred tem je na stadionu Roda Laverja uspešno turnir začela tudi Osaka, ki je s 6:1 in 6:2 premagala Rusinjo Anastasijo Pavljučenko. Trikratna dobitnica grand slamov in zmagovalka v Melbournu leta 2019 je po 68 minutah igre odpihnila rusko tekmico, četrtfinalistko OP Avstralije treh od zadnjih štirih let.

Izkazala se je tudi zmagovalka sedmih grand slamov Venus Williams, ki nastopa pri 40 letih in je prvič zaigrala v Melbournu že leta 1998. V uvodnem krogu je s 7:5 in 6:2 premagala Belgijko Kirsten Flipkens. Svojo starejšo sestro je pohvalila tudi mlajša Serena Williams in povedala, kako ji je te dni pomagal trening z njo.

"Ona mi je vedno v navdih, nikoli ni frustrirana nad svojim zdravstvenim položajem. Vedno gleda le na dobro plat. Nato pa tudi tako trdo dela. Bila je super," je o starejši sestri dejala Serena Williams in dodala: "Trenirati z njo je bilo super. Le ona me še vedno potiska na raven igre, na katero me ne more nihče drug, zato je bilo tudi neverjetno koristno."

V moškem žrebu pa je Kanadčan Miloš Raonić hitro odpravil Argentinca Federica Corio 6:3, 6:3, 6:2.

Medtem pa se je Monfils poslovil že v prvem krogu, potem ko je presenetljivo klonil proti 86. igralcu z lestvice ATP, Fincu Emilu Ruusuvuoriju. Ta je bil boljši po petih nizih s 3:6, 6:4, 7:5, 3:6, 6:3. Francoz, ki je lani igral v osmini finala, je tako doživel novo razočaranje po slabem koronskem letu 2020.

"Izgubil sem samozavest, igram slabo. Nimam primerjalnih meril, težko je. Trudim se biti potrpežljiv, delam, vendar mi ne uspe najti svoje igre. Ne počutim se dobro in to se vidi," je pojasnil na novinarski konferenci in s solzami v očeh dodal: "Najhuje pri vsem je to, da delam, treniram kot mesar, a ne morem. Rad bi se zbudil in da bi mi povedali, da je te nočne more konec."