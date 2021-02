Z inkontinenco, o kateri se danes govori precej več kot nekoč, marsikdo povezuje predvsem ženske, a je zelo pogosta tudi pri moških. Predpostavka, da za težave, ki povzročajo nelagodje in zadrego pri vsakdanjih opravilih, potovanjih, spanju in spolnosti, ni rešitev, je napačna. Prav tako ne drži, da je uhajanje urina sestavni del staranja. Specialistka ginekologije in porodništva ter ustanoviteljica medicinskega centra Kalliste v Domžalah Ksenija Šelih Martinec, dr. med, poudarja, da zaradi nenadnega uhajanja urina, nenehnega iskanja stranišča in nesamozavesti, ki vodi v izolacijo in osamljenost, že dolgo ni več treba ostajati doma. Obstajajo namreč nove terapije, ki nam omogočajo aktivno in družabno življenje brez težav z uhajanjem urina še v pozno starost.

Tudi za ohranjanje kakovostne spolnosti

Z boleznijo se lahko srečamo v vseh življenjskih obdobjih, njene oblike in načini zdravljenja pa se med seboj razlikujejo. Po besedah Šelih-Martinčeve je stresna urinska inkontinenca pogostejša pri ženskah, najpomembnejši vzroki zanjo so vaginalni porodi in nosečnost. Prav zato ženskam po porodu svetuje, naj poskrbijo za vezivo in mišice, ki se med porodom in nosečnostjo poškodujejo: »Mišice medeničnega dna lahko okrepijo s keglovimi vajami, za krepitev veziva in učvrstitev nožnice pa učinkovito poskrbi tudi terapija z laserjem. Postopek, ki se imenuje O shot, poskrbi za obnovo veziva in živčevja ter ohranjanje dobre spolnosti. Na ta način nožnica pridobi stanje kot pred nosečnostjo in to ženski povrne samozavest. Ohranjanje kakovostne spolnosti je namreč pomembno tudi za ohranjanje partnerskega odnosa.«

Težave, ki so posledica urgentne inkontinence zaradi prekomerno aktivnega sečnega mehurja, je v enakem odstotku zaznati tako pri moških kot pri ženskah, razloži dr. Šelih-Martinčeva in doda, da se prekomerno aktiven sečni mehur kaže z zelo pogostim uriniranjem, ki je še posebej nadležno v nočnem času in zaradi pogostega vstajanja vodi v utrujenost, in nenadno nezadržno potrebo po uriniranju.