Pagnellijeva prihaja iz Apulije, pokrajine v peti italijanskega škornja, a že leta živi v Milanu. Njeno »normalno« življenje se je tam končalo 22. februarja, potem se je zaradi karantene izogibala ljudi in ostajala v hiši, razen če je nujno potrebovala hrano ali zdravila. Tako kot njeni rojaki je imela dovoljen vstop le v trgovino ali v lekarno, zato je nadvse pogrešala svež zrak, šport in ljudi. »Ob šestih popoldne smo lahko odprli okna in skupaj s sosedi zapeli, da smo imeli občutek, da smo v tem skupaj…« se spominja za Niko.

Na začetku sem predvsem reševala nujne stvari in težave, ki so se pojavile z mojimi strankami. Optiki so me prosili, naj predlagam pravi način komunikacije in pravi odnos do kupcev. Začela sem različne delavnice prek spleta, več strank pa me je prosilo, naj jim pomagam tudi prek pri družbenih omrežij. Prek instagrama sem med drugim ves čas delila, kaj se dogaja v Italiji, z družino pa sem ostala v stiku prek videoklicev.

V bančništvu sem delala dolgih petnajst let na jugu Italije in res nisem marala svojega poklica. Zapustila sem to življenje in se odpravila v Ameriko, kjer sem se udeležila nekaj svetovalnih seminarjev. Vedno sta me zanimala moda in stil, še posebej modni dodatki, očala pa so bila vedno moj najljubši modni dodatek. Odločila sem se, da se specializiram za stilistiko očal. Najprej sem se zaposlila pri Silhouette Eyewear v Italiji, kjer sem delala kot stilska svetovalka, nato sem šla samostojno pot, saj sem tako bolj odprta za vse priložnosti.

Ogromno obveznosti sem morala prestaviti, kar je bilo precej naporno. Vendar sem ostala osredotočena, se trudila čimbolj normalno spopasti s tesnobo, saj verjamem, da se slabe stvari vseeno lahko spremenijo v dobre priložnosti.

Prva stvar, na katero se zjutraj osredotočim, je moj videz. Ta je vedno odvisen od priložnosti, še bolj pa od mojega počutja. Izberem barvo, ki jo čutim v svoji duši, osredotočim se na dodatke in seveda za piko na i dodam očala.

Delam več različnih stvari in v vseh letih dela kot stilistka sem se naučila ogromno novih stvari. Trenutno podpiram optike pri sestavi celotnega programa od vizualnega blaga, trendov očal, svetovanja s strankami, komunikacije na spletu in zunaj njega. Obenem pa tudi ustvarjam vsebino za različna podjetja z očali, sodelujem pri prodajnih procesih in obenem o izdelkih pripovedujem zgodbe, s čimer jim dam dodatno vrednost. Ustvarjam tudi barvne leče za eno vodilnih okulističnih podjetij.

Ja, sedaj se zavedajo precej bolj kot v preteklosti. Vendar je predstavitev kulture očal v svetu in ljudi prepričati, da je to najbolj pomemben dodatek, saj zaradi njih oči izpadejo povsem drugače, vedno svojevrsten izziv.

Če govorimo o modi, potem lahko sončna očala nosimo kadar koli. Če govorimo o bontonu, pa je pametno, da se med službenimi pogovori izogibamo temnih leč. Prav tako, če se denimo politik udeleži formalnega dogodka, ki se dogaja v zaprtem prostoru, ali pa imamo pomemben sestanek, priporočam navadne leče. Vedno pa je pred določenim dogodkom pametno pomisliti, kaj je najbolj primerno za določeno priložnost.

Večkrat se zgodi, da kdo kupi očala, ki jih je videl pri nekom drugem. Tudi barve izbere takšne, ki so v tistem trenutku moderne in so mu všeč, in ne nujno takšnih, ki mu najbolj pristajajo. Nekateri izberejo tudi napačno obliko okvirjev.

Če želimo očala, ki jih bomo nosili več let, potem svetujem, da se odločimo glede na ten kože in barvo oči. Če si želimo biti modni, pa ni pravil. Enako svetujem tudi svojim strankam.

Menda je v vaši domači omari prek 200 različnih modelov očal.

Res je. Izbor očal sovpada z načinom življenja, sicer pa vsakomur predlagam vsaj tri pare: z navadnimi lečami, s temnimi lečami ter z mešanico navadnih in temnih leč. Osem parov je dobra izbira, saj lahko tako dopolnimo različne modne dodatke. Kreativni ljudje, ki sledijo trendom in modi, pa imajo tudi več kot trideset parov očal.

Kakšni so trendi sončnih očal za to sezono?

Mešani okvirji, nenavadni trikotni okvirji, ogromna okrogla očala in pravokotna ozka očala.

Našo državo ste že nekajkrat obiskali, Slovencem ste glede vizualne komunikacije svetovali v ljubljanski Optiki Mali. Kje vidite razliko med Slovenkami in Italijankami v kontekstu mode in lepote?

Slovenke so izredno modne in zelo osredotočene na trenutne trende. Lansko leto se mi je zdelo odlično, ko sem opazovala, kako so Slovenke že nosile trenčkot v malo drugačni obliki, kot so ga predstavljali postavljavci trendov. Večkrat sem opazila tudi, da imajo lepo kožo, tako kot Italijanke pa so rade stilsko oblečene in elegantne.

Kako bi opisali lepoto? Se vam zdi, da smo lahko lepi in modni le, če imamo dovolj denarja?

Lepa ženska je tista, ki skrbi zase, se osredotoča na zdravo prehrano in redno gibanje. Manire, dober okus in samozavest pa so pika na i. Stil je izredno individualna zadeva, ki poskrbi, da smo unikatni in prepoznavni. Resnična lepota leži v unikatnosti, je naša duša, ki jo kažemo skozi naš stil.

Kateri modni dodatek vam je poleg očal še najljubši?

Težko rečem, saj obožujem prav vse. Po vrsti: torbe, uhani, čevlji, verižice. Ti so potrebni, da se počutim samozavestno, vendar sledi še kar nekaj drugih. Spisek vseh dodatkov, ki jih obožujem, je zelo dolg.