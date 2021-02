V današnjem svetu, polnem umetnih barvil, hrane in snovi, je tudi pri koži priporočljivo, da se vrnemo k naravi in jo razvajamo z naravnimi pripravki. Pomembno je, da jo tako zjutraj kot zvečer pred spanjem dobro očistimo. Uporabimo vlažilno kremo in serum, ki nam pomaga kožo pomladiti in umiriti. Vsakodnevna rutina naj bo odvisna od stanja kože, polti in starosti. Približno enkrat na teden ali na dva tedna si je pametno privoščiti tudi globinsko nego kože, zato smo za vas pripravili nekaj koristnih namigov.

Deviško kokosovo olje za umiritev Kokosovo olje ni primerno le za peko slaščic ali za zamenjavo klasičnega olja, ampak je odlična naravna sestavina, ki jo lahko uporabimo tako za kožo kot lasišče. Ima namreč protivnetne in antioksidativne značilnosti. Uporabljamo ga lahko kot odstranjevalec ličil, za pomiritev kožne bariere ter za sijočo in mladostno kožo.

Aloja za nastanek novih celic Alojo najbolj pogosto uporabljamo ob raznih opeklinah, saj ima zdravilne učinkovine in pomaga pri nastanku novih celic. Obenem tudi pomirja in vlaži kožo ter zaprte pore. Če jo bomo vsak dan uporabili po čiščenju obraza, bo imela koža zdrav sijaj. Seveda pa je treba paziti, da nanjo nismo alergični.

Zdravilni učinki medu Med je hrana, primerna za uporabo na več različnih načinov. Tako interna kot eksterna uporaba bo pripomogla k boljšemu videzu naše kože. Še posebno primeren je pri težavah s suho kožo: vzemite čajno žličko medu, ga nanesite na kožo, dobro vmasirajte in pustite delovati deset minut. Koža ne bo le bolj mehka, ampak tudi bolj sijoča.

Mandlji za pomlajeno kožo Mandljeva pasta in mandljevo mleko vsebujeta ogromno vitamina E, ki predstavlja pomembno hranilo za našo kožo. Pri dehidrirani in suhi koži najprej vzemite čajno žličko mandljevega olja in z njim zmasirajte kožo po obrazu. Zatem zmešajte deset mandljev z mlekom in naredite piling kože. Obraz umijte najprej z mlekom, nato z vodo. Ta maska ne bo pomagala le pri neenakomerni koži, ampak bo kožo tudi pomladila. To pa je nekaj, na kar prisega prav vsaka ženska.

Jajce, korenje in aloja za gubice Gube so prvi znak staranja in nekaj, česar se bojimo vse ženske, zato se trudimo poskrbeti, da so čim manj vidne oziroma uporabljamo pripravke, ki našo kožo zgladijo. Naravni pripravek iz jajca, čajne žličke aloje in jedilne žlice korenja pomaga prav pri nadležnih gubicah.

Kako pripraviti domačo masko zoper staranje kože? Zmešajte jajčni beljak, korenje in alojo v manjši posodi. Dobro premešajte z vilicami, da nastane penasta mešanica. S čistimi rokami ali čopičem masko nanesite pod oči, a se izognite vekam, da maska ne zaide v oči. Masko lahko uporabite na celotnem obrazu. Pustite jo delovati 15 do 30 minut in že po prvi uporabi boste čutili, da je koža bolj napeta. Na koncu dodajte vlažilno kremo.