Dobro počutje v zavetju doma prav gotovo naredijo preglednost na policah in v omarah, dekoracija prijetnih, toplih, naravnih barv in urejene fotografije na stenah, policah ali na mizi ter sveže barve na stenah. Vse to lepo dopolnijo zelene rastline in predmeti iz naravnih materialov, poudarjajo mednarodni strokovnjaki za opremo doma.

Pospravljanje je priporočljivo začeti z manjšimi koraki, kot je osvežitev predalnika. To naredite tako, da čistite predal za predalom, in sicer tako, da se že kar pregovorno znebite vsega, kar za vas nima trajnega spomina oziroma česar niste uporabljali zadnji dve leti. Na enak način osvežite vsebino omare, polico za polico, drog za drogom. Stvari, ki jih ne potrebujete več, podarite, prodajte ali oddajte Karitasu ali Rdečemu križu. Poskrbite le, da so stvari za nadaljnjo uporabo brezhibne in bodo dobro služile novemu lastniku. Če ne, jih zavrzite. Predmeti, ki jih niste uporabili zadnji dve leti, le blokirajo pretok energije v vašem domu in kradejo prostor novemu.

Čiščenja in osvežitve doma se lotite premišljeno in glede na čas, ki vam je na razpolago. Če so doma tudi otroci, naj bo generalno pospravljanje stanovanja ali hiše dobro načrtovano in naj v delih, kjer jih lahko vključite, tudi pomagajo. Otroci namreč najbolje vedo, katere igrače lahko oddajo in katere že pozabljene risbice lahko zapustijo že tako prenatrpane predale v otroški sobici.

Se spomnite občutka, ko ste se znebili starih predmetov in oblačil ali končno počistili podstrešje? Občutek svežine, sproščenosti in predvsem nove priložnosti je nekaj, kar velja ponoviti večkrat na leto. In zakaj ne bi namesto čakanja na pomladansko čiščenje začeli osveževati ali celo prenavljati dom pozimi oziroma zdaj, ko ste prisiljeni biti doma. Vse se lahko postori že zdaj, le z barvanjem je dobro počakati na suho vreme, ki pospeši sušenje.

Barve in vzorci 2021 – poklon naravi

Ko se znebimo vsega nepotrebnega v stanovanju, je čas za osvežitev sten. Poleg pospravljanja gre za drugo najcenejšo potezo, ki vodi v osvežitev bivanjskih prostorov. Lahko se odločite za tradicionalno belo in z dvema do tremi nanosi bele prekrijete barvne stene, ki so izgubile svežino ali ste se jih preprosto naveličali. Lahko pa si stanovanje popestrite z barvami leta 2021. To so tople zemeljske barve: poleg bež v različnih odtenkih letos izstopajo še terakota oziroma zažgano oranžna barva, smaragdno in oljčno zelena, modra barva, ki spominja na barvo vode in neba, ter nežna rožnata. Lahko pa se poigrate tudi z rdečimi in rumenimi podtoni. Z naštetimi barvami, glede na njihovo intenzivnost in velikost prostora, prekrijete eno ali vse stene. S podobnimi, zemeljskimi toni dekorativnih izdelkov, od okrasnih blazin do odej in posteljnine, lahko domiselno dopolnite videz vseh bivanjskih prostorov.

Osnovnim barvam lahko predvsem z manjšimi dekorativnimi izdelki dodate cvetlične vzorce. Naj bodo na stenah, odejah ali okrasnih blazinah. Opaženi so tudi na okvirjih slik, na pladnjih in skodelicah za tople napitke. Bolj drzni lahko uporabite art deco, ki se lepo vrača v naše domove. Geometrijski in živalski vzorci se letos pojavljajo tako na stenah kot na drobnem okrasju.

Med naravnimi materiali, ki v obliki večjih kosov pohištva ali kot dodatki najdejo mesto v domačem zavetju, letos prevladujejo les, juta, keramika in usnje.

Koronski časi pa so nas naučili tudi, da so nam bližje trpežni in za vzdrževanje nekomplicirani materiali. V primeru nakupa ali obnovitve sedežne garniture ali novih stolov za jedilnico ni odveč pomisliti na kakovost materiala in se podučiti tudi o načinu vzdrževanja. Te kose pohištva se kupuje za daljše časovno obdobje in kakovost naj bo v tem primeru na prvem mestu.