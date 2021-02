Nataša se še vedno spomni, kako je že v šoli delala v prestižni drogeriji in tam raziskovala lončke z novimi in novimi vsebinami. »O moj bog, to je bilo nekaj zame!« je še vedno navdušena. Čeprav je enako razposajena, ko govori o kozmetiki, pa priznava, da danes počne čisto nekaj drugega, kot si je predstavljala na začetku poklicne poti. »Takrat so bili moja strast nega obraza, klinična aromaterapija, masaža, kitajska medicina, ki sem jo tudi študirala, pa hujšanje, oblikovanje telesa in anticelulitni tretmaji…« pripoveduje Nataša, ki je najprej delala v različnih salonih, pred 20 leti pa je odprla svojega. »Sedanji NatashaSPAce Mediesthetic je moj drugi salon, nadgradnja prvega, manjšega. Prvi salon je prišel nepričakovano. Bila sem ravno pol leta v službi na Lancome Paris, kar se mi je zdel krasen izziv. Sploh mi je bilo na kožo pisano izobraževanje v Parizu, kjer sem bila prvič v velikem izobraževalnem centru, kjer je bilo na voljo vse in še več: laboratoriji, ekipa ljudi, ki je skrbela za izobraževanje… Kar naenkrat pa se je pokazala priložnost za najem majhnega prostora. Tako se je po osmih letih dela v salonih začela moja samostojna pot.«

Nova obzorja nege in pomlajevanj Ko je leta 2007 Nataša odprla prenovljeni salon, se je veliko ukvarjala s preoblikovanjem telesa in zdravim načinom prehranjevanja. »Takrat sem se začela bolj intenzivno poglabljati v prehranske dodatke in pomlajevalne režime prehrane. A še pred nekaj leti si nisem predstavljala, kako izredno zanimivo potovanje v pomlajevanje in dermakorekturne terapije vseh vrst se bo začelo s prihodom dermadiagnostične naprave…« Natašo je vedno bolj zanimala lepa, sijoča polt kot pa dekorativna kozmetika, čeprav je pred časom naredila tudi šolo za vizažistko in delovala na tem področju. »Bolj kot dekorativa so me že v srednji šoli zanimale kreme in lepa koža, tako da sem jih sama izdelovala doma, nekaj pa tudi v laboratoriju, saj sem obiskovala srednjo šolo za farmacijo in zdravstvo. Kozmetika me je popolnoma prevzela in navdušila. In neverjetno je, da me po vseh teh letih zanima še bolj, saj mi konstantna izobraževanja odpirajo nova in nova obzorja in dimenzije nege in pomlajevanj.«

S pravo nego je vse mogoče Nataša pravi, da vedno temeljito preveri vse postopke, kozmetiko in aparate, ki jih izbere za svoj salon. »Pri delu ne uporabljam ničesar, kar me osebno ne prepriča 100-odstotno. Odločam se na podlagi znanja, osebnih izkušenj in raziskovanja, v katerega vlagam ogromno časa.« Zanimivo je, da je nekoč imela precejšnje težave s pigmentnimi nepravilnostmi, ki pa jih je odpravila. »Seveda se pred 25 leti nisem tako zavedala posledic izpostavljanja soncu. Tako so bile določene posledice vidne tudi na moji koži. Težave z nečisto kožo sem imela v nosečnosti…« pravi Nataša, ki ima danes brezhibno polt, s čimer tudi sama dokazuje, da je s pravo nego mogoče vse. Dermadiagnostika je bila zanjo vsekakor prelomna. »Na začetku smo diagnostike v salonu izvajali z gostujočo ekipo specialistov za dermadiagnostiko Aikon DermaSystems. Na diagnostikah sem bila vedno prisotna in se učila. Vedno bolj sem videla, kakšne izredne možnosti ponuja ta očem skriti vpogled v celostno stanje kože. Sama sem še vedno fascinirana vsakič, ko delam meritve, ko vidim ultrazvočno sliko kože, ko primerjamo stanje pred vzpostavitvijo pravilne nege in terapij ter po njej. Ko vidim rezultate, ki smo jih ustvarili skupaj z našimi obiskovalkami in obiskovalci. Vmes sem začela študirati na Aikon Academy, čemur sem še vedno strastno predana. Pridobila sem ogromno novega znanja, kar se odraža tudi na našem meniju terapij. Pred časom sem investirala v lastno dermadiagnostično napravo in tako smo postali prvi salon v Sloveniji z možnostjo stalne dermadiagnostike in kontrole stanja kože, saj sem se v zadnjih letih posvečala izključno diagnostiki in reševanju vseh vrst problematik kože. Tu ne gre le za pomlajevanje. Tudi za akne, nečisto kožo, rdečo in preobčutljivo kožo… Vedno gre za to, da želimo kožo vrniti v stanje, kakršno je bilo pred pojavom težav, ali ga izboljšati. Resnično sem globoko vesela vsakega rezultata in nasmeha zadovoljne stranke. Pa naj je to najstnik z aknami ali gospa v zrelih letih z gubicami.«

Zoper mimične gube Godlerjeva pa je v zadnjem času še posebej nasmejana zato, ker je v sodelovanju kozmetiko dr. Voss ustvarila čisto svoj serum Ageless Elixir. »Ob 20. rojstnem dnevu salona sem svojim obiskovalkam predstavila resnično super serum, kakršnega še ni bilo. Ageless Elixir je drugačen, z inovativno sestavo, učinkovit, lahek… Serum, ki vidno izboljša znake staranja kože in sanira posledice preteklih let na naši koži. Dodani zlati delci pa pričarajo čudovit sijoč lesk kože, odbijajo IR-sevanje in vam sporočajo, da ste vredne!« pravi sogovornica, ki je že januarja začela pogovore z dr. Vossom in šla v Köln, kjer je združila izobraževanje s piljenjem ideje o serumu. »Ker sva si z dr. Vossom v mnogih pogledih na kožo zelo podobna in deliva neskončno strast in entuziazem do nege kože, so ideje kar letele! Formulacijo je po mojih željah izdelal dr. Eckart Voss, ki je doktor kemijskih znanosti in eden vodilnih svetovnih strokovnjakov za fotoaging. Med karanteno sem že preizkušala nekaj testnih verzij, ki pa smo jih v nadaljevanju spremenili, ker smo dodali še visoko koncentracijo stabilnega vitamina C in dvignili vsebnost signalnih peptidov do maksimalne vrednosti. Signalni peptidi namreč močno vplivajo na zmanjšanje mimičnih gub in pri redni uporabi ustvarijo učinek, podoben botoksu. Rekla bi, da so v tem serumu združeni znanost, vrhunska tehnologija ter moja ljubezen in strast do nege kože in dela z vami.«