Mednarodno priznana jogistka, avtorica jogijskih knjižnih uspešnic, poznana tudi kot Devayani, opaža, da smo se ljudje v zadnjem obdobju bolj začeli zavedati pomena zdravja in minljivosti. V času spomladanske karantene je začela vadbo prek spleta in tako se je začela njena nova pot.

Najboljše pri tehnikah dihanja je, da so preproste in jih lahko izvajate kadar koli in kjer koli. Ohranile vas bodo vitalne ves čas in pripomogle k zniževanju krvnega tlaka, telo bo bolj prekrvljeno, počutili se boste pomirjene, okrepil se bo vaš imunski sistem. Pri izvajanju tehnik dihanja je nujno zavedanje, da je globoko dihanje treba izvajati iz trebuha. Pomemben element dihanja je tudi koncentracija, in sicer fokusna točka, ki si jo izberemo in v katero gledamo. Še bolje je, da zapremo oči in najdemo fokusno točko znotraj sebe. Pri tem umirimo misli, da nam ne begajo, ter se izrecno posvetimo svojemu vdihu in izdihu. S popolno zbranostjo sledimo toku zraka, ki potuje po nosnicah v pljuča, zavedamo se, kako se telo napolni z vdihom s svežo energijo, z izdihom pa se iz telesa odstrani vsa nakopičena napetost v telesu. Prepustimo se poživljajočemu ritmu dihanja, ki povezuje naše telo in duha.

Tako je. Sliši se nenavadno, saj je dihanje nekaj tako naravnega in nenadzorovanega, a ima pri jogi poseben pomen. S pranajamo se povečujejo življenjska moč, umske zmogljivosti in zavedanje. S spreminjanjem dihanja spreminjamo vpliv razpoloženja. Zavestno dihanje očisti dihalne poti in prinaša celicam več kisika, kar omogoča hitrejše procese v telesu in boljšo regeneracijo. S pranajamo se povečujejo tudi umske zmogljivosti in zavedanje. Bolj pravilen in poglobljen je dih, boljše je počutje in telo bolj zdravo.

Naj izpostavim le nekaj pozitivnih učinkov joge, ki jih pridobite z redno prakso programa v Joga akademiji: povečanje moči in prožnosti telesa, zmanjšanje ali odpravljanje težav s hrbtenico in drugimi sklepi, izboljšanje telesne drže in počutja, skrb za sklepe, zmanjšanje napetosti in bolečin, izboljšanje vitalnosti telesa in dvig življenjske energije. Redna vadba joge pospešuje regeneracijo in upočasnjuje staranje, poskrbi za bolj pomirjeno in sproščeno življenje, vodi v notranji mir in ravnovesje ter pomaga pri stiku samega s sabo, izboljša imunski sistem ter zmanjša posledice stresa in utrujenosti. Tukaj so še odpornost in blaženje stresa, izboljšane samozavest, samopodoba, osredotočenost in koordinacija ter boljše ravnotežje. Joga torej izboljša kakovost življenja, ohranja telesno in umsko kondicijo ter poskrbi za skladnejše in gibljivejše telo. Joga uskladi telo, um in dušo. Posameznik se v svojem telesu počuti bolj sproščeno, izpopolnjeno in srečno.

Vrsto let se že pripravljam prenesti svoje znanje in izkušnje na splet, saj želim pomagati čim več ljudem naenkrat in deliti znanje prek spleta. Doslej sem dajala prednost vadbi in delavnicam v živo, saj so mi zavzele ves čas, in tudi izredno rada delam z ljudmi. Prek spleta sem doslej poučevala zgolj za tujino ter bolj v smeri individualnih svetovanj in vadb. Ker je bila želja drugih ljubiteljev joge velika, sem pripravila izziv še zanje in tako je z mano vadilo skoraj tisoč ljubiteljev joge. Zaradi zanimanja sem ustvarila spletno Joga akademijo, v kateri smo se družili in vadili jogo pol leta – iz vse Slovenije. Ustvarjena je na podlagi edinstvenega programa, ki zaobjema vse jogijske prijeme, in je primerna tako za začetnike kot tudi napredne jogiste. Zaradi neverjetnega odziva sem jo nadgradila v spletni tečaj – edinstveno in prvo spletno Joga akademijo v Sloveniji.

Prednost vadb v živo je, da lahko ljudi direktno popravljaš pri izvedbi in jim svetuješ, prav tako se v skupini družimo in preživimo čas skupaj. Vadbe prek spleta potekajo precej drugače kot v živo, a imajo druge prednosti: vaditi je možno kadar koli, ko imamo čas, tukaj so še ugodna cena, poljubna lokacija, prilagoditev programa, večja sproščenost v zavetju doma, večkratno pregledovanje videovsebin in lažja usvojitev novih znanj. Vadeči so ugotovili, da so lahko vadbe prek spleta prav tako kakovostne, saj jim v podporni skupini ponujam mentorstvo, podporo in motivacijo. Torej jih popravljam, usmerjam oziroma sem tukaj za njih. In to cenijo. Zelo. Ob tem pa se še družimo, res na drugačen način, a še vedno se znotraj spletnega tečaja Joga akademija ustvarja srčna skupnost, kar sem si vedno želela. Včasih nekatere stvari potrebujejo čas, da zaživijo, in res sem presrečna, da mi je uspelo dolgo gorečo željo realizirati ter se podati na novo potovanje, pri katerem okrog sebe spoznavam neverjetne ljudi, ki si želijo vedeti več o jogi.

Največji izziv je prenos moje energije na splet. V živo me namreč ljudje začutijo in spoznajo na drugačen način. Biti pristna, iskrena in odprta oseba – to je tisto, kar želim biti tudi pri spletni vadbi. Glede na odziv lahko rečem, da so vadeči izredno zadovoljni in mnenja, ki sem jih pridobila doslej, so me ganila do srca. Joga akademija je transformacijski spletni tečaj, ki lahko vsakemu posamezniku pomaga izboljšati kakovost življenja. Menim, da si vsak zasluži živeti svoje sanjsko življenje in res sem srečna, da lahko ljudem pri tem pomagam s pomočjo tradicije joge. Joga je tudi meni izredno spremenila življenje na boljše in lahko rečem, da mi je pomagala tudi v najtežjih trenutkih. Tudi zato čutim, da je moje poslanstvo deliti to znanje naprej in pomagati drugim.