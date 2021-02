Profesionalni ligi ameriškega nogometa NFL je kljub izbruhom novega koronavirusa v nekaterih ekipah in več prestavljenih tekmah uspelo izpeljati neokrnjen redni del sezone in končnico. Ponekod so si tekme na stadionih celo ogledali navijači. Seveda v omejenem številu. Tako je bilo tudi v super bowlu, ki si ga je v živo na domačem stadionu floridske ekipe Tampa Bay Buccaneers ogledalo 25 tisoč gledalcev. Družbo jim je delalo okoli 30 tisoč kartonskih izrezov »virtualnih gledalcev«. Za ta privilegij je bilo treba odšteti 100 dolarjev, zbrani denar pa gre v dobrodelne namene.

Zaradi novega koronavirusa in z njim povezanimi preventivnimi ukrepi je bilo v pripravah na največji letni športni dogodek v ZDA bistveno manj medijskega in drugega vrvež kot v preteklih letih. Velik udarec za tradicijo je bila tudi odsotnost velikih super bowl zabav na katerih Američani družno spremljajo tekmo. Kljub temu se je na papirju napovedoval nepozaben spektakel. Prvikrat sta se v super bowlu pomerila najuspešnejša napada lige. Za dodatno privlačnost pa je poskrbel še generacijski vidik obeh glavnih zvezdnikov ekip. Podajalec aktualnih prvakov iz Kansas Cityja Patrick Mahomes velja za prihodnost lige, a je hkrati že povsem uveljavljen igralec. Ker se je v super bowl uspel vrniti, dvomov o njegovi odličnosti ni.

Brady na poti v finale odpravil z Breesom in Rodgersom

Na drugi strani mu je stal najboljši igralec ameriškega nogometa vseh časov – metuzalem Tom Brady, ki pri 43 letih kljubuje nasprotnikovim obrambam in zobu časa. Brady je svoj prvi super bowl osvojil leta 2002. Otroci, ki so se rodili tistega leta, so na zadnjih ameriških predsedniških volitvah že oddali svoj glas. Od tedaj jih je osvojil še dodatnih 5 in s tem postal tudi najtrofejnejši igralec ameriškega nogometa v vsej zgodovini. Vse dosedanje naslove je osvojil z ekipo New England Patriots in legendarnim trenerjem Billom Belichickom. Da se je v finale že v prvi sezoni po selitvi prebil še z ekipo Tampe, ki je v končnici zadnjič igrala daljnega leta 2007, priča še toliko več o Bradyjevi veličini. Zanemariti pa ne gre niti, da je na poti do finala v končnici premagal še izjemna podajalca Drewa Breesa (New Orleans Saints) in Aarona Rodgersa (Green Bay Packers). Trener Belichick in Patrioti so medtem ostali pred vrati končnice. Ker sta Mahomes in Brady v letošnjem super bowlu imela tudi zvezdniško pomoč na številnih drugih položajih, so bila pričakovanja pred tekmo izredno visoka. Nekaj skrbi pa je povzročala načeta napadalna linija Kansas Cityja.

Prestižni glasbeni nastop ob polčasu je tokrat izvedel Kanadčan Abel Makkonen Tesfaye, znan kot The Weeknd. Oder so mu postavili na eni od tribun za golom, družbo pa sta mu delala pevski zbor in godalni orkester. Ker je bil večji del nastopa precej oddaljen od občinstva, je pel predvsem v kamero za gledalce doma. Nastop je pospremilo veliko ognjemeta in luči. Pojavila se je celo številčna plesna skupina v kirurških maskah in s povitimi glavami. The Weekend se jim je za vrhunec pridružil na zelenici, a bo nastop v zgodovino šel kot eden bolj zadržanih.