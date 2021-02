Zaradi slabe vremenske napovedi so se organizatorji odločili spremeniti spored prve tekme v ženski alpski kombinaciji. Tako bo v ponedeljek najprej na sporedu slalom in šele nato superveleslalom. Začetek prve vožnje bo ob 11. uri, preizkušnja v hitri disciplini pa ob 14.30. Ferkova bo slalomsko vožnjo startala kot 11.. Hrovatova pa bo šla na start s številko 28. To bo edina kombinacija na tekmovalnem sporedu sezone 2020/21.

Pred dvema letoma na SP v Areju je naslov v kombinaciji osvojila Švicarka Wendy Holdener, ki bo obrambo naslova odprla s številko 1. Slovakinja Petra Vlhova je bila na Švedskem druga, Norvežanka Ragnhild Mowinckel pa tretja. Mowincklova ima startno število 5, Vlhova pa številko 23. Pred dvema letoma je bil Štuhčeva 10., Ferkova pa 16.

Štuhčeva je nameravala nastopiti na kombinacijskem superveleslalomu, ki bi ga izkoristila za preizkus proge Olympia delle Tofane. Kasneje bi, odvisno od tega, kako dobra bi bila, nastopila še na slalomu, a so zdaj spremenili spored. Pod vrhovi Tofane bodo v soboto, 13. februarja, izpeljali smuk. Na njem bo Štuhčeva napadala tretji zaporedni naslov smukaške svetovne prvakinje.