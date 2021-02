Zbirka, ki so jo ustvarili leta 1864 kot praznovanje 300-letnice dramatikovega rojstva, je bila prva velika Shakespearova zbirka na svetu. V zadnjih letih pa je bila Shakespearova spominska knjižnica v Birminghamu zanemarjena, je povedal profesor Ewan Fernie, predstojnik oddelka za študije Shakespeara na univerzi v Birminghamu in vodja projekta Vse za vse, ki si prizadeva arhiv v 21. stoletju ponovno postaviti v središče zanimanja.

»Zbirko poskušamo revitalizirati z ljudmi in skupnostmi po mestu, tako da bi postala nekaj, kar ljudje v Birminghamu znova odkrivajo in reproducirajo,« je povedal Fernie. »Če tega ne storimo, bo umrla, kajti svet se spreminja in naša kultura tudi,« je dodal. Kot del projekta je nazadnje nastala serija sedmih kratkih filmov, poimenovana World's Stage, v kateri 140 večjezičnih prebivalcev Birminghama govori v večini od 93 jezikov, ki se nahajajo v zbirki.

Filmi, razdeljeni na pet dejanj, predstavljajo ljudi različnih starosti, skupnosti in okolij, ki izvajajo Shakespearove verze v številnih jezikih in narečjih, večinoma brez podnapisov. »Shakespeara smo želeli videti in slišati v teh čudovitih jezikih,« je povedal Daniel Tyler-McTighe, vodja umetniškega kolektiva 27:31, ki je pri filmih sodeloval s filmskima ustvarjalcema, dobitnikoma nagrade bafta Johnom Roddyjem in Olliejem Waltonom. "Tudi če teh jezikov ne razumemo, smo jih preprosto želeli videti v obliki nastopov ali vizualnih slik," je dodal.

Filmi raziskujejo koncepte o tem, kako govoriti, se učiti, si lastiti, oboževati in živeti Shakespeara v raznolikem in živahnem mestu. Tako otroci iz lokalne osnovne šole uprizorijo sceno Henrika V. v več jezikih, medtem ko eden od filmov prikazuje kakofonijo glasov nad beležkami Shakespearovih del. Vrhunec pa je po pisanju Guardiana osemjezična različica slavnega govora Ves svet je oder iz igre Kakor vam drago. Kot je dejal Fernie, je bil večjezični vidik bistven za to, da Shakespeara približajo sodobnemu Birminghamu, drugemu najbolj raznolikemu mestu zunaj Londona, katerega prebivalci govorijo več kot 100 jezikov.