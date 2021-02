Milančani so proti zadnjeuvrščeni ekipi prvenstva pričakovano prišli do 15. zmage v sezoni. Mrežo gostov je po lepi akciji in dvojni podaji z Rafaelom Leaom načel Zlatan Ibrahimović v 30. minuti, ko je zadel iz bližine malce z leve strani. Zanj je bil to 13. gol sezone, za tri zaostaja za vodilnim strelcem lige, Portugalcem Cristianom Ronaldom iz Juventusa. Hkrati pa je bil to njegov jubilejni 500. karierni klubski zadetek na 825. tekmi.

»Petsto golov s klubi? To pomeni, da sem dosegel nekaj zadetkov v karieri. A pomembno je, da pomagam ekipi. Moja naloga je doseganje zadetkov in pripravljanje priložnosti,« je za Sky Sport dosežek pokomentiral 39-letni Šved, ki je poklicno kariero začel leta 1999 pri Malmöju. Ta je v drugem polčasu zadel še v 64. minuti, še dva gola pa je prispeval Ante Rebić (69., 70.) za visoko zmago s 4:0.

V soboto so nogometaši Atalante iz Bergama gostili Torino in na koncu iztržili le točko za 3:3, potem ko so že vodili s 3:0. Med strelce se je pri domači ekipi vpisal tudi slovenski reprezentant Josip Iličić. Genoa Mihe Zajca je proti Napoliju slavila z 2:1, pri čemer je slovenski reprezentant podal za drugi zadetek Genoe. Juventus pa je v obračunu z Romo zmagal z 2:0 in prišel na tretje mesto. Danes sta se Benevento in Sampdoria razšla z 1:1, Udinese pa je ugnal Hellas Verono z 2:0. Ob 20.45 bo še tekma Lazio - Cagliari. Že v petek je Inter s Samirjem Handanovićem v gosteh premagal Fiorentino z 2:0.