To je tudi prvič v zgodovini ZDA, da sta bili proti predsedniku ZDA vloženi dve ustavni obtožbi. Tokratno si je prislužil z zavajanjem glede izida predsedniških volitev 3. novembra lani, na katerih je izgubil proti demokratu Josephu Bidnu, vendar poraza nikoli ni priznal in trdi, da so bile volitve polne prevar, ki pa jih ni uspel nihče dokazati.

Trump je imel 6. januarja zborovanje svojih privržencev, ki jih je poslal nad kongres, kjer so formalno potrjevali Bidnovo zmago. Med napadom je umrlo pet ljudi. To so dejstva, ki jih bodo ponavljali demokratski upravitelji ustavne obtožbe oziroma tožilci iz predstavniškega doma. Trumpovi odvetniki se bodo osredotočili na argument, da je ustavna obtožba nekdanjega predsednika neustavna. Ta argument zanemarja dejstvo, da se je postopek ustavne obtožbe začel, ko je bil Trump še na položaju in da v ustavi ne piše, da se mu lahko predsednik izogne samo s tem, da mu poteče mandat.

Turmpovi odvetniki imajo tudi precejšen problem v tem, da Trump ne priznava, da je izgubil volitve in s tem vztraja, da je še vedno predsednik ZDA. Tožilci so Trumpa poklical na zaslišanje, kar je zavrnil, senat pa lahko med procesom zasliši dodatne priče. Na voljo je več kot dovolj Trumpovih izjav, s katerimi je več kot dva meseca podžigal svoje podpornike, naj bodo odločni in ne dovolijo, da jim vzamejo državo.

Za obsodbo sta potrebni dve tretjini glasov v 100-članskem senatu, kjer imajo demokrati le 50 sedežev, računajo pa lahko morda na pet republikancev. Toliko jih je namreč glasovalo za potrditev ustavnosti ustavne obtožbe, za obsodbo pa demokrati potrebujejo podporo 17 republikancev. V malo verjetnem primeru obsodbe bo senat potem glasoval še za dosmrtno prepoved Trumpovih političnih kandidatur, za kar je potrebna le navadna večina 51 glasov.

Trumpa je ustavna obtožba doletela že leta 2019, ker je pritiskal na Ukrajino, da mu pomaga pred volitvami 2020 z uvedbo preiskave Bidna. Trumpova krivda je bila po prepričanju demokratov več kot očitna glede na njegov pogovor z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki ga ni niti skušal zanikati. Za obsodbo je na koncu glasoval le en republikanec, senator Mitt Romney iz Utaha.