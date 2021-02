Halvor Egner Granerud ima po novi zmagi že 429 točk prednosti pred Markusom Eisenbichlerjem v skupnem seštevku svetovnega pokala in je na odlični poti do svojega prvega velikega kristalnega globusa v karieri. Izjemni Norvežan je danes do zmage prišel z drugega mesta po prvi seriji, ko je zaostajal prav za Eisenbichlerjem.

Norveški trener Alexander Stöckl je za svojega varovanca v drugi seriji zahteval znižanje zaletnega mesta, kar se je izkazalo za ključno potezo. S 140,5 metri Granerud ni bil med najdaljšimi v finalni seriji, a za voljo dodatnih točk je za 7 desetink točke prehitel Bora Pavlovčiča. 22-letni Mojstrančan je danes znova skakal odlično. Po prvi seriji je držal 6. mesto, nato pa v finalu napadel z izjemnim skokom. 146 metrov je bila izenačena najdaljša daljava dneva. Ob lepih ocenah za slog pa je Pavlovčič prišel do izjemnega drugega mesta. Tretji je bil na koncu vodilni po prvi seriji Markus Eisenbichler, ki je v drugo skočil 141, 5 metra in zaostal za 2,8 točke za zmagovalcem.