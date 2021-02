Po skakalnem delu je bil najboljši Greiderer, ki je imel štiri sekunde naskoka pred Japoncem Ryoto Yamamotom in 12 pred Nemcem Manuelom Faisstom. Tako Japonec in Nemec sta v teku ogromno izgubila, v boju za zmago pa sta se poleg Greidererja znašla Watabe in Geiger, ki sta tek začela 23 oziroma 24 sekund za Avstrijcem.

V zaključku je imel več moči sobotni zmagovalec Geiger, ki je s časom 23:28,0 slavil 4,1 sekunde pred Watabejem, Greiderer je zaostal še pol sekunde več.

Edini Slovenec Vrhovnik je po skokih zasedal 22. mesto. Skočil je 131 metrov in tek začel 1:55 minute za vodilnim. V teku je nato pričakovano izgubljal, a za razliko od sobotne preizkušnje tokrat ni tako močno popustil. Osvojil je prvo točko v sezoni, ciljno črto pa je prečkal 3:17,6 minute za Geigerjem.

V skupnem seštevku še naprej v vodstvu ostaja tokrat odsotni Norvežan Jarl Magnus Riiber, ki ima 940 točk. Drugi je Geiger, ki ima po domačem dvojčku 754 točk. Tretji je Watabe s 648.

Naslednja postaja za kombinatorce bo svetovno prvenstvo v Oberstdorfu.