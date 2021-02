Verjetnost se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalci teh območij in lokacij, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočij. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine, ter tudi na zastajanje vode.

Podrobnejša navodila so dostopna na spletnih straneh Geološkega zavoda Slovenije, so še sporočili.