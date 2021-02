Na prvih velikih protestih, odkar je vojska v ponedeljek v prevratu prevzela oblast, se je v soboto v več mestih zbralo več deset tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Yangonu se je danes na ulicah zbralo več deset tisoč ljudi, ki ob hupanju avtomobilov vzklikajo gesla in nosijo napise Pravica za Mjanmar in Ne želimo vojaške diktature ter Spoštujte našo voljo. Nekateri nosijo rdeče zastave stranke Suu Kyijeve Nacionalna liga za demokracijo (NLD), oblečeni so v rdeče majice in nosijo rdeče balone. V znak protesta držijo dvignjene tri prste. O protestih danes poročajo tudi iz drugega največjega mjanmarskega mesta Mandalay.

Nočno ropotanje z lonci Ker je hunta zaprla dostop do interneta, prek katerega so pozivali k protestom in civilni nepokorščini, prebivalci nasprotovanje vojaškemu udaru izražajo tudi z nočnim ropotanjem z lonci, ki je tradicionalno povezano z izganjanjem zlih duhov. Kljub zaprtju dostopa do spleta je bilo sicer danes na Facebooku mogoče v živo spremljati pohod protestnikov na ulicah Yangona. Skupina Netblocks je danes sporočila, da je v državi dostop do interneta na nacionalni ravni še vedno blokiran in da je povezljivost okoli 14-odstotkov običajne.