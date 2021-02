Slovenija je bila v kvalifikacijah po dvakrat boljša od Grčije, Bolgarije ter Islandije in bo letos poleti tretjič zapored igrala na zaključnem turnirju najboljših šestnajstih reprezentanc Evrope. Evropsko prvenstvo bo potekalo v Valencii in Strasbourgu od 17. do 27. junija.

»Čeprav nam je manjkalo malo energije, potem ko smo si že v četrtek zagotovile uvrstitev na evropsko prvenstvo, smo rutinirano opravile še zadnji del naloge. Zastavljeni cilj pred kvalifikacijami, torej uvrstitev na EP, smo presegle s šestimi zmagami, zdaj pa moramo napredek in izkušnje, ki smo jih pridobile na dveh dosedanjih prvenstvih in kvalifikacijah, unovčiti letos poleti v Španiji ali Franciji,« je povedala Teja Oblak.

Zelo so ponosne

»Bile smo malce nezbrane, vendar na koncu je pomembna samo zmaga in nova kljukica. Vse smo zelo ponosne na to, da smo kvalifikacije končale brez poraza in da smo lahko del te reprezentance. Vsa čast vsaki posebej. Verjamem, da bomo kakovost pokazale tudi na evropskem prvenstvu, zato komaj čakam, da se začnejo priprave in nato tekme v Valencii oziroma Strasbourgu,« pa je dodala Zala Friškovec.

Najboljše posameznice na tekmi proti zadnjeuvrščeni ekipi iz skupine A so bile Eva Lisec z dvajsetimi točkami, Zala Friškovec, ki je zbrala 14 točk, 10 skokov in osem podaj, ter Teja Oblak (13). Slovenija je zadela kar 18 trojk.

»Zabeležili smo novo zmago, izpolnili načrt, preživeli zadnjo tekmo brez poškodb in zasluženo osvojili prvo mesto v skupini brez poraza. Reprezentanca raste iz tekme v tekmo, ima pravo energijo in spodbudo iz okolice, tako da si lahko tudi na evropskem prvenstvu obetamo lepe predstave in opazne dosežke,« je pojasnil pomočnik trenerja Slavko Duščak.