Atalanta, ki je vsaj začasno šesta, je tekmo začela silovito in že po 21 minutah vodila s 3:0, potem ko so se med strelce vpisali Iličić v 14., ko je spretno izkoristil dolgo podajo Martena de Roona, Robin Gosens v 19. in Luis Muriel v 21. minuti.

A Torinčani so že pred polčasom poskrbeli za negotovo nadaljevanje. V drugi polovici tega dela igre so pritisnili in dvakrat zadeli, Andrea Belotti je gol dosegel v 42. minuti, ko je najprej neuspešno izvedel najstrožjo kazen in nato v mrežo pospravil odbito žogo, Bremer pa v prvi minuti dodatka.

Iličić, ki je pri štirih golih (ob petih podajah) v sezoni, je v 59. minuti mesto na igrišču prepustil Alekseju Mirančuku, so pa gosti v 70. minuti drugič na tekmi zatresli okvir vrat, Wilfried Singo je z roba kazenskega prostora oplazil prečko. S podobno mero je v 76. minuti vrnil Mirančuk, ki je zatresel vratnico. Je pa Torino izenačil v 84. minuti, ko je Federico Bonazzoli zadel z glavo po prostem strelu Simoneja Verdija.