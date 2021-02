Bili smo v nacionalnem forenzičnem laboratoriju: vsak storilec pusti sled

Soseda je zaslišala streljanje, pogledala skozi okno in med tem, ko je klicala policijo, videla neznano osebo teči iz hiše v gozd. Čez nekaj časa je prihitela patrulja, policisti so planili v stanovanje in našli truplo v mlaki krvi. Previdno so se umaknili s kraja zločina in zavarovali območje. Pri sosednjih hišah so se nabirali gledalci, ko so se na delo spravili kriminalistični tehniki v belih, skafandrom podobnih oblekah. To so tisti, ki na tla zložijo črne kovčke, jih odprejo in s pripomočki začnejo iskati sledi storilca – prstne sledi, kri, lase, sledi obuval, morilsko orodje in drugo, kar priča o prisotnosti osebe.