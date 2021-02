V koronačasu je kultura sama našla pot do ljudi - dnevna soba je postala teater, predsoba foyer

Občutek je bil rahlo nenavaden. Na domačem televizijskem sprejemniku te dni predstava iz mestnega gledališča. V živo. Oh, ko bi le imeli večji zaslon! Potem bi bila izkušnja še pristnejša. Da bi bili še bliže, v prvi vrsti gledališča, recimo. Ali še bolje, da bi zavoljo ogromne slike sedeli na samem robu odra. Grimase igralcev na obrazih so bile res imenitno vidne, bolje, kot če bi človek sedel v gledališki peti, šesti vrsti ali še bolj zadaj. Manjkal je le tisti značilni vonj gledališke dvorane. In gneča.