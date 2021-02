Edini gol na tekmi je padel že v 74. sekundi, ko je neodločna obramba londonske ekipe podarila žogo Bertrandu Traoreju, ta je na sredini kazenskega prostora našel Ollieja Watkinsa, po njegovem strelu je žoga zadela gostujočega branilca Roba Holdinga, spremenila smer, tako da je bil vratar Matthew Ryan nemočen.

Po prejetem zadetku so gosti zagospodarili na igrišču, a do odhoda na odmor niso bilo posebej nevarni, domačega vratarja Emiliana Martineza je ogrozil le Granit Xhaka s prostega strela. Na drugi strani je imela v prvem delu Villa še eno lepo priložnost, Traore je sam prišel pred vratarja, poskusil z lobom, a Ryan je bil na to pripravljen.