Okoli pol četrte ure včeraj popoldan je v nedelujoči mizarski delavnici v bližini Radovljice odjeknila eksplozija, v kateri so umrle tri osebe. Kriminalisti so danes nadaljevali ogled in potrdili včerajšnjo ugotovitev, da je eksplodiralo tam, kjer je stala peč na trda goriva. »Glede na do sedaj zbrana obvestila je izključeno, da bi slo za namerno dejanje,« so sporočili iz PU Kranj in dodali, da vzrok eksplozije še ni znan. Na delavnici, sosednjem objektu in dveh vozilih je nastala velika materialna škoda.

Preiskava tovrstnih dogodkov običajno traja dlje časa, saj je treba pri iskanju vzroka vedno opraviti večje število zahtevnih in natančnih aktivnosti, ki zahtevajo svoj čas, so še pojasnili v kranjski policijski upravi.