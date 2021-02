Kot so sporočili iz Policijske uprave Celje, je po prvih podatkih 65-letni voznik osebnega vozila vozil v smeri proti Novi Cerkvi in zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v deklico. Ta je zaradi izjemno hudih poškodb umrla na kraju nesreče.

65-letnega povzročitelja prometne nesreče bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti, so navedli in vse udeležence cestnega prometa opozorili, naj bodo v prometu previdni, strpni, pozorni in naj spoštujejo cestnoprometne predpise.