Križnarjeva je bila po prvi seriji na drugem mestu, za Japonko pa je zaostajala 2,9 točke. V drugo je znova skočila odlično, pristala pri 90,5 metra in pred zadnjim nastopom prevzela vodstvo. Takanashijeva je nato z 90 metrov dolgim skokom storila ravno dovolj, da si je zagotovila 58. zmago v karieri. Skupno je na stopničkah stala že 103.

»Jutri v nov boj«

»Danes je bila spet super tekma. Moram priznati, da so bili skoki lepši in boljši kot včeraj. Bolj sem bila sproščena. Pokazal sem tudi že nekaj dobrih doskokov, s čimer sem zelo vesela. Boj s Takanashijevo za zmago je bil tesen in odločale so desetinke. Čestitam ji z dna srca. Jutri pa v nov boj in upam na najboljše,« je po tekmi dejala Križnarjeva, ki je šestič stala na odru za zmagovalke.

V deseterici sta bili še dve varovanki Zorana Zupančiča. Deveto mesto je zasedla Urša Bogataj (214,7), ki je bila po prvi seriji celo četrta. V drugo je skočila 80,5 metra in izgubila nekaj mest.

»S prvo serijo sem zadovoljna, to je bil lep skok, a z malce slabšim doskokom. Sicer pa upam, da mi uspe enkrat sestaviti dva dobra skoka,« je optimistično dodala Bogatajeva.

Nekoliko je glede na petkovo drugo mesto tokrat razočarala Ema Klinec (210,6). Po prvi seriji je bila 13., v drugo pa je z najmanj pomoči vetra v prsi v primerjavi z drugimi tekmovalkami pridobila tri mesta in končala na desetem.