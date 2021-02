Kot poroča Prometnoinformacijski center za državne ceste, predor Karavanke občasno kratkotrajno zapirajo zaradi miniranja na avstrijski strani, in sicer so zapore do 15 minut. V predoru Markovec na hitri cesti Koper-Izola pa potekajo dela do 10. februarja, zaradi česar je promet speljan v eni predorski cevi dvosmerno, po enem pasu v vsako smer. Izredni prevozi so možni le do največje širine treh metrov, so navedli.

Trenutno je promet oviran tudi zaradi dveh prometnih nesreč, in sicer se je ena zgodila na štajerski avtocesti na priključku Slovenska Bistrica - jug v smeri proti Ljubljani, ena pa na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana - center in počivališčem Barje v smeri proti razcepu Kozarje.