Svetovne dneve brez mobilnega telefona je pred 21 leti vpeljal francoski pisatelj Phil Marso, letos pa je poimenovanje posodobil, da bi ostali v koraku z razvojem mobilnih naprav, so zapisali na državnem statističnem uradu. Kot so dodali, si mnogi življenje brez pametnih telefonov in njihovih aplikacij danes zelo težko predstavljajo. »Tretja, četrta in peta generacija mobilnih telefonov, to so pametni telefoni, niso več le preproste naprave za klicanje in prejemanje klicev. Ponujajo nam neskončno vrsto funkcij in storitev, ki jih uporabljamo za delo ali zabavo,« so izpostavili.

V Sloveniji je lani mobilni telefon uporabljalo 97 odstotkov tistih, starih od 16 do 74 let. Pametni telefon je uporabljalo 81 odstotkov uporabnikov mobilnih telefonov. Med tistimi, starimi od 16 in 74 let, bilo 18 odstotkov uporabnikov takšnih, ki so lani uporabljali mobilni telefon z osnovnimi funkcijami. Nekaj več je med temi uporabniki žensk, največji delež teh je starih med 65 in 74 let (53 odstotkov). Med učenci, dijaki in študenti je mobilne telefone z osnovnimi funkcijami uporabljal zgolj en odstotek uporabnikov, med upokojenci pa jih je bilo 44 odstotkov.

Kot so še zapisali na statističnem uradu, je največ uporabnikov, starih med 16 in 74 let, svoj pametni telefon lani uporabljalo za internet (87 odstotkov), spletno pošto (82 odstotkov), za navigacijo (69 odstotkov), za družbena omrežja (64 odstotkov) ter za (video)telefoniranje s spletno kamero (54 odstotkov).