V petek so tako po vladnih podatkih že drugi delovni dan zapored potrdili manj kot 1000 okužb z novim koronavirusom. V četrtek so jih potrdili 959, medtem ko so v sredo zabeležili več kot 1200 novih primerov, prva dva dni tega tedna pa več kot 1500.

V petek so pri opravljenih 4541 PCR testih potrdili 725 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih PCR testov je bil tako 16-odstoten. Pri opravljenih 12.723 hitrih antigenskih testih pa so potrdili 265 okužb, delež pozitivnih hitrih testov je bil 2,01 odstotka.

V petek so iz bolnišnic odpustili 121 covidnih bolnikov, hospitaliziranih je bilo 926 covidnih bolnikov, kar je 62 manj kot dan prej, štirje manj pa so potrebovali intenzivno zdravljenje.

Število hospitaliziranih covidnih bolnikov je tako že nekaj dni manjše od 1000, kar je eden od pogojev za prehod države v oranžno fazo ukrepov za zajezitev epidemije. Drugi pogoj, da pod 1000 pade tudi povprečno število potrjenih primerov okužbe v zadnjih sedmih dneh, pa še ni izpolnjen, čeprav se meji približuje. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) to povprečje po podatkih za petek znaša 1031.

Med regijami ima najslabšo epidemiološko sliko še vedno Posavje, kjer so po podatkih za četrtek v zadnjih sedmih dneh zabeležili 467,2 primera okužbe na 100.000 prebivalcev. Najmanj primerov glede na število prebivalcev pa so v tem času zabeležili v zasavski (274,7) in savinjski (300) regiji. Slovensko povprečje v zadnjih sedmih dneh sicer znaša 358,7 potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev. Po oceni NIJZ je trenutno v Sloveniji 15.742 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. Doslej pa je bilo v državi skupaj potrjena 173.201 okužba, po podatkih Sledilnika za covid-19 pa je umrlo 3612 oseb s covidom-19.