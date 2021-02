Blaž Budja, Rok Jereb, in Nina Majoranc, arhitekti

Arhitekturo Blaža Budje, Roka Jereba in Nine Majoranc zaznamujejo oblikovno, slogovno in materialno svojstveni projekti, med katerimi izstopata predvsem Materinski dom v Ljubljani in Poslovna stavba Term Čatež. Njihova dela povezuje prepoznavna vpetost v lokalno okolje, občutljivost do konteksta in materiala, še posebej pa občutljivost do uporabnika. Njihovi objekti spodbujajo povezovanje namesto ločevanja, aktivnost namesto pasivnosti in kolektivno pred individualnim.