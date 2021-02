Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je na turnirju Great Ocean Road Open v Melbournu z denarnim skladom 307.840 evrov opravil svoje delo po pričakovanjih, a brez presežka. V prvih dveh krogih je kot 13. nosilec premagal Japonca Jasutako Učijamo s 7:6 (5), 7:6 (5) in Avstralca Dana Sweeneyja s 6:0, 6:4, v osmini finala pa je moral s 6:7 (6), 2:6 priznati premoč italijanskemu najstniku Janniku Sinnerju. Ljubljančan je imel pobudo v prvem nizu, ko v dveh igrah ni izkoristil žogice za odvzem servisa, medtem ko je sam varno držal svoj servis. V podaljšani igri prvega niza je imel Bedene pri vodstvu s 6:5 zaključno žogico, v nadaljevanju pa je popustil. V nadaljevanju dneva je bil Sinner v četrtfinalu s 7:6 (12), 6:4 boljši od Srba Miomirja Kecmanovića.

Žreb pred OP Avstralije, ki se začenja v ponedeljek, je slovenski četverici določil težak razpored, saj se bodo v prvem krogu prvega letošnjega turnirja največje četverice pomerili proti igralcem, ki so na svetovni lestvici uvrščeni višje od njih. Najtežje delo čaka Kajo Juvan (104. na svetu), ki se bo pomerila z nekdanjo polfinalistko turnirja Britanko Johanno Konta (14.). Najboljša slovenska igralka Polona Hercog (49.) se bo pomerila s Francozinjo Caroline Garcia (44.), Tamara Zidanšek (88.) pa s Kazahstanko Zarino Dijas (81.). Edini slovenski igralec Aljaž Bedene (58.) se bo uvodoma pomeril s Kazahstancem Aleksandrom Bublikom (45.).

Najmočnejši turnir pred OP Avstralije poteka v Melbournu, kjer Srbi ne bodo ubranili lanske zmage na pokalu narodov. V skupinskem delu so morali priznati premoč Nemčiji, ki je bila boljša z 2:1. Novak Đoković je bil z 2:1 v nizih boljši od Aleksandra Zvereva, Jan-Lennard Struff pa je med posamezniki premagal Dušana Lajovića. V igri dvojic sta bila Zverev in Struff po ogorčenem boju s 7:6 (4), 5:7, 10:7 boljša od Đokovića in Nikole Čačića.