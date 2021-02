Za upanje

Slovenski izobraževalni sistem je na veliki preizkušnji. Test trdnosti je število dni, tednov in mesecev, kolikor so izobraževalne ustanove zaprte, in obseg znanja, ki se krči. Koliko enot tega problema je še mogoče zdržati? V torek se obeta prvi štrajk dijakov, tako daleč smo že prišli. Poleg tega je na testu vzdržljivosti tudi zaupanje. Ta del testa je težji in tudi usodnejši. Zaupanje v izobraževanju ni merljivo v enotah, gre za občutenje.