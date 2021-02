Davek poškodb najboljših alpskih smučarjev na svetu v tej sezoni je tako visok, da bo vrhunec sezone, svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo, močno okrnjen. Med sezono so se poškodovali številni najboljši alpski smučarji na svetu. Nazadnje Italijanka Sofia Goggia, zmagovalka zadnjih štirih smukov svetovnega pokala, in sicer tik pred prvenstvom na domačih tleh. Pred njo lanski skupni zmagovalec svetovnega pokala Norvežan Aleksander Aamodt Kilde. Pa Švicar Mauro Caviezel, ki se je pred padcem na treningu zdel nepremagljiv v superveleslalomu. Spomnimo na aktualni poškodbi po grdih veleslalomskih padcih Američana Tommyja Forda in Norvežana Lucasa Braathna, če naštejemo le nekaj najodmevnejših. In navsezadnje Klemna Kosija, ki sporoča, da se bo na bele strmine vrnil motiviran.

Številni dvojni zmagovalci Športniki, ki bodo od ponedeljka, 8. februarja, do nedelje, 21. februarja, tekmovali v Italiji, se zavedajo, da ob njihovih uspehih nikoli ne bo pisalo, kdo je manjkal na prvenstvu. Vrh v posameznih disciplinah alpskega smučanja je v tej sezoni širši od pričakovanj. Zaradi koronapravil, da na istem prizorišču ne mešajo disciplin, je bilo več dvojnih zmagovalcev, kot bi jih bilo sicer. Spomnimo na dvojno smukaško zmago Švicarja Beata Feuza v Kitzbühelu, Francoza Alexisa Pinturaulta na veleslalomih v Adelbodnu, Švicarke Lare Gut - Behrami na superveleslalomu v Garmisch-Partenkirchnu, Italijanke Marte Bassino na veleslalomih v Kranjski Gori, Slovakinje Petre Vlhove na slalomih v Leviju in navsezadnje dvojne smukaške krone Sofie Goggia na smukih v Crans Montani in Aleksandra Aamodta Kildeja v hitrih disciplinah v Val Gardeni. Specifičnost sezone pred svetovnim prvenstvom v Cortini d'Ampezzo je, da je slalomski vrh tako pri ženskah kot moških širok. Mikaela Shiffrin po smrti očeta ni več šampionka kot nekoč, saj je v tej sezoni dobila »le« dve tekmi, prestižni veleslalom v Courchevelu in slalom v Flachauu. Se je pa razširil ženski slalomski vrh, saj sta Švicarka Michelle Gisin in Avstrijka Katharina Liensberger večkrat vzeli skalp Mikaeli Shiffrin in Slovakinji Petri Vlhovi, ki je na pragu največjega uspeha karieri – osvojitve velikega kristalnega globusa za skupno zmagovalko svetovnega pokala.

Priložnost paralelna tekma Pri moških je bilo na devetih slalomih sezone kar sedem različnih zmagovalcev. Le Norvežan Henrik Kristoffersen (Chamonix 2 in Madonna di Campiglio), ki ima sicer za sabo najslabšo sezono zadnjih let, in Avstrijec Marco Schwarz (Adelboden, Schladming) sta zmagala po dvakrat. Preostalih pet zmagovalcev – Švicar Ramon Zenhäusern (Alta Badia), Nemec Linus Strasser (Zagreb), Avstrijec Manuel Feller (Flachau 1), Norvežan Sebastian Foss-Solevaag (Flachau 2) in Francoz Clement Noël (Chamonix 1) – pa bo skušalo drugo zmago sezone dočakati zadnji dan prvenstva v Cortini d'Ampezzo. Svetovno prvenstvo bo specifično, ker bodo imeli alpski smučarji več priložnosti za osvajanje kolajn. Paralelni veleslalom lahko ponudi presenečenja, saj izrazitih specialistov v tej disciplini ni. Tudi ekipna tekma, na katere v vsaki reprezentanci na paralelni tekmi tekmujeta po dva alpska smučarja in smučarki, ima na svetovnih prvenstvih poseben pomen. Slovenija v preteklosti na ekipnih preizkušnjah priložnosti še ni izkoristila. V posamični konkurenci od 16 Slovencev na prvenstvo prihaja najbolje pripravljena Meta Hrovat. Kranjskogorčanka je trend rezultatov v zadnjih tednih obrnila navzgor in je konkurenčna najboljših veleslalomistkam na svetu. Zgodba Ilke Štuhec in Žana Kranjca je obrnjena in pred prvenstvom nista v želeni formi. Dobro sta pripravljena Ana Bucik in Štefan Hadalin, a rezultati preteklosti in sedanjosti kažejo, da v svojih najmočnejših disciplinah ne posegata po vrhu.