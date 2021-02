Nikoli dolgčas Policisti, gasilci, reševalci se vsak teden ubadajo z najrazličnejšimi faloti. Kaj zanimivega so počeli prejšnji teden? Iskali tistega, ki je iz hladilnika hiše v Šoštanju ukradel hrano, iz počitniške hiše v Dolnji Stari vasi je nekdo ukradel hladilnik, v Rogaški Slatini starejšo stensko uro, na Prevaljah je nekdo iz kleti odnesel žganje, v Ljubljani pancerje, v Mostah pa so iz poslovnega prostora odnesli igralne konzole. Dvainšestdesetletnik je v Šmarju pri Jelšah med podiranjem dreves poškodoval električne vodnike in poskrbel, da kakih 300 sosedov ni imelo elektrike, voznica pa je v Krškem med vzvratno vožnjo po parkirišču z avtom zdrsnila po stopnicah in obstala na boku.

Ni ni avta Mladi Hvarčan je prejšnji teden v bolnišnici zdravnikom razlagal, da so hude poškodbe, zaradi katerih ga zdravijo, posledica nerodnega padca po stopnicah. Tem se je razlaga očitno zdela nenavadna ali celo nemogoča, zato so poklicali policijo, ki je v zgodbi 25-letnika nemudoma našla luknje. Ker je v preteklosti povzročil več prometnih nesreč, so kmalu začeli sumiti, da se je tudi tokrat znašel v zveriženi pločevini in ne na dnu stopnic. Preiskali so okolico lokalnih cest in, glej ga, volka, kaj kmalu naleteli na še sveže sledi zaviranja, zraven pa nekaj kosov avtomobila. Celega vozila pa tam ni bilo. Temeljito so prečesali okolico in v bližnjem gozdu naleteli na gomilo sveže zemlje, pod katero se je skrival potolčen avto. Sestavili so zgodbo: 25-letnika je zaradi prevelike hitrosti vrglo s ceste, in ker ni želel imeti dodatnih sitnosti s policijo, je avto kar zakopal.

Mrtvo pijan Hrvaški policisti so na glavni avtobusni postaji v Osijeku našli mrtvo pijanega moškega. Okoli šest promilov alkohola so mu izmerili v bolnišnici, kamor so ga odpeljali. Gre za smrtonosni odmerek, zato so 37-letniku izpraznili želodec. Moški si je prislužil kazen, ker bi moral biti v obvezni karanteni. Pred kratkim se je po dolgem času vrnil iz Irske, kar je očitno pretirano proslavil. Kje se mu je uspelo tako nesramno napiti, gostilne so namreč zaprte, ni znano.

Draga snežna bitka in krvavo kidanje Sredi januarja se je v parku v Leedsu več sto ljudi udeležilo množičnega kepanja, k čemur sta jih pozvala mladeniča. Fotografije in posnetki so kakopak zelo hitro zakrožili po spletu, tako da policija ni imela veliko dela z iskanjem organizatorjev velikega druženja, ki je zaradi ukrepov tam prepovedano. Vsak od njiju je zaradi snežne bitke prejel več kot 11.000 evrov visoko kazen. Sneg pa je na drugi strani luže povzročil krvavo tragedijo. V kraju Plains v Pensilvaniji sta zakonca James in Lisa čistila dovoz, sneg pa metala k sosedu Jeffreyju. Iz sprva prijazne prošnje se je razvil prepir neslutenih razsežnosti, ki ga je Jeff prekinil s pištolo. Nekajkrat ju je ustrelil in ranil, nato pa šel v hišo po puško in končal prej načeto. Po umoru zakoncev si je sodil še sam.