Dala milijon za cepivo, pa še vedno ni cepljena

Dolly Parton je v razvoj cepiva Moderne proti koronavirusu vložila milijon dolarjev, a še vedno ni bila cepljena. Country zvezdnica, ki bi na vrsto za cepljenje lahko prišla že zaradi svojih let, saj jih šteje 75, pravi, da se vsekakor bo cepila, le vrste noče preskakovati. »Denarja nisem darovala zato, da bi lahko zaščitila sebe. To sem storila za vse,« je izjavila za CNN, kjer se je razgovorila tudi o drugih stvareh. V preteklih mesecih se je ukvarjala s svojo znamko parfuma, o kateri že dolgo sanja, vonj pa naj bi razvila sama. »Ljudje vedno hodijo za mano in mi govorijo, kako lepo dišim. Vedno sem samo kombinirala različne stvari, kot so olja za kopanje ali različni parfumi, in prišla do vonja, ki ga ljudje obožujejo.«