Selma, ki se je rodila v Zenici in je kasneje živela v Zagrebu, prijateljevanja z Dijakom ni nikoli pozabila in se ga je večkrat spominjala v medijih, o njej pa je Srđen Šarenac posnel tudi dokumentarni film Selma. Umrla je stara 92 let, za novico pa je med prvimi izvedel prav Bebek, ki ga je o tem obvestila njena družina. Bebek je za Avaz povedal, da je zaradi koronavirusa v zadnjem času ni obiskoval, se je pa z njo večkrat srečal pred pandemijo. »Na žalost jo je odnesla starost, a je zaspala v miru in naj v miru tudi ostane. Odšla je moja Selma. Še naprej ji bom pel in se je spominjal pred publiko, ker pesem nosi njeno ime, opisala pa je tudi del njenega življenja, lepi del njenega življenja. Tako se je bomo z veseljem spominjali,« je še dejal za Avaz, posvetilo pa ji je namenil tudi na instagramu, kamor je ob njuni skupni fotografiji napisal: »Potuj, Selma… Počivaj v božjem miru.«