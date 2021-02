Tajči spravila v jok Olivio Newton-John

Hrvaška pevka Tatjana Cameron, bolj znana kot Tajči, je napisala pesem Window in the Wall, s katero zdaj lestvice osvaja Olivia Newton-John, saj je skladba prišla med najbolj poslušane pesmi na iTunes All Music Video in na 12. mesto ameriške pop lestvice. Pesem 72-letna britanska pevka in igralka, najbolj znana po vlogi v filmu Briljantina, poje s svojo hčerjo Chloe Rose Lattanzi. Kot je Olivia Newton-John, ki živi v Kaliforniji, povedala za ameriške medije, novih pesmi ni več nameravala snemati, a jo je sorodnik pregovoril, naj posluša Window in the Wall, ko je to storila, pa je od ganjenosti začela jokati. Takrat so vsi njeni načrti, da glasbeno kariero zaključi, padli v vodo.