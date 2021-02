Marilyn Manson obtožen zlorab in trpinčenja žensk

Igralka iz serije Westworld Evan Rachel Wood je razkrila, da jo je več let grozljivo psihično, fizično in spolno zlorabljal njen nekdanji zaročenec, glasbenik Marilyn Manson, takoj za tem pa so se njenim obtožbam pridružile še štiri ženske. Ashley Walters, Sarah McNeilly, Ashley Lindsay Morgan in Gabriella so na instagramu zapisale, da je bil Manson s pravim imenom Brian Warner do njih nasilen, vse pa trpijo za posttravmatskim stresnim sindromom in depresijo. Ashley Walters je bila Mansonova osebna asistentka, po njenih besedah je bil pogosto nasilen ter je vanjo metal krožnike in težke predmete, svojim sodelavcem pa jo ponujal za spolne usluge. Gabriella je izjavila, da jo je večkrat zvezal in posilil, Sarah McNeilly je zaklepal v sobo, ko se po njegovo ni primerno vedla, in ji zagrozil, da ji bo zmečkal obraz z bejzbolsko palico, Ashley Lindsay Morgan pa naj bi porezal in ožgal ter ji odrekal hrano, spanje in proste izhode iz hiše. Oglasila se je tudi nekdanja pornozvezda Jenna Jameson, ki je zvezo z njim prekinila, ko je začel fantazirati o tem, kako bi jo živo zažgal, edina, ki je izjavila, da z njim ni imela takšne izkušnje, je njegova nekdanja žena Dita Von Teese, ki se je ločila od njega, ker jo je varal in jemal droge.