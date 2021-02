Njegov menedžer in prijatelj zadnjih 46 let Lou Pitt je sporočil, da je bil Christopher Plummer izjemna oseba, ki je imela zelo rada svoj poklic in smisel za humor. »Bil je nacionalni zaklad, ki je zelo cenil svoje kanadske korenine. S svojo umetnostjo in človeškostjo se je dotaknil naših src in njegovo legendarno življenje bo trajalo skozi prihodnje generacije. Za vedno bo z nami,« je sporočil Pitt.

Plummer je zaslovel s svojo vlogo v filmu Moje pesmi, moje sanje, prvi filmski nastop pa je imel leta 1958 (Stage Struck). Nazadnje je leta 2017 nadomestil Kevina Spaceyja v filmu Ves denar sveta, ker so Spaceyja umikali iz filmov in nadaljevank zaradi obtožbe o spolnem nadlegovanju.

Režiser Ridley Scott je takrat izjavil, da je Plummer igralec izjemnega šarma, ne glede na to ali igra Kralja Leara ali vdovca Georgea Von Trappa v glasbenem filmu Moje pesmi, moje sanje.

Daljni potomec tretjega kanadskega premierja Johna Abbotta se je rodil leta 1929 kot Arthur Plummer v Torontu. Odrasel je v Quebecu in zaradi tega tekoče govoril francosko in angleško.

Začel je z vlogami po gledališčih in po krajšem nastopanju na newyorškem Broadwayu leta 1956 na festivalu v Stratfordu v Ontariu dobil vodilno vlogo Hala v igri Henry V. Leta 1959 je dobil prvo nominacijo za gledališko nagrado tony v igri Archibalda MacLeisha JB, ki jo je režiral Elia Kazan.

Igral je tudi v Kraljevskem teatru Londona, med drugim naslovno vlogo drame Richard III. Med zvezdnike pa se je prebil s filmom Moje pesmi, moje sanje (The Sound of Music) leta 1965.

Najprej ni hotel sprejeti vloge, nakar je intenzivno vadil petje in bil na koncu jezen, ko je izvedel, da bodo njegov glas pri petju zamenjali s poklicnim pevcem.

Po filmu, ki ga ni maral, se je odprl plaz vlog v filmih, kot so Waterloo iz leta 1970, Vrnitev rožnatega panterja iz leta 1975, igral je Rudyarda Kiplinga v filmu The Man Who Would Be King in Sherlocka Holmesa v filmu Murder By Decree. Tonyja je dobil leta 1973 za naslovno vlogo v igri Cyrano.

Prvo nominacijo za oskarja je dobil šele leta 2010 za film na podlagi Tolstojevega romana Zadnja postaja. Izgubil je proti Christopherju Waltzu, dve leti kasneje pa je potem prav tako v kategoriji stranskih moških vlog dobil oskarja za vlogo v filmu Začetniki. Z 82 leti je danes še vedno najstarejši dobitnik oskarja. Leta 2018 je postal tudi najstarejši nominiranec za oskarja z 88 leti za vlogo v filmu Ves denar sveta.

Poročen je bil trikrat. Najprej s Tammy Grimes, nato s Patricio Lewis in nazadnje z Elaine Taylor. Z Grimesovo imata hčerko, prav tako igralko Amando Plummer.