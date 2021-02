Avtošole namesto univerz

Če je kdo pomislil, da se je v problematiko vpisov na fakultete v naši vladi aktivno vključil samo premier in občasni minister za šolstvo in zdravje Janez Janša, se moti. Podobno tvorno sodeluje tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, ki meni, da v gospodarstvu ugotavljajo, da imamo deficit poklicev, kot so zidarji, vozniki težkih tovornjakov, prodajalci, vojaki ter delavci v predelovalnih dejavnostih in v gostinstvu. »Zato pričakujem, da bodo tej temi več pozornosti namenili tudi predstavniki univerz, skupaj s predstavniki gospodarstva,« je v četrtek ugotovil minister. A je pozabil, da poklicev, ki jih omenja, razen v redkih primerih, ne ustvarjajo na univerzah.