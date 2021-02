Za vikend se bo sicer odigrala zgolj zaostala tekma iz jesenskega dela med Bravom in Taborom. Tučić se zdi prava okrepitev za Bravo. Ljubljančan, ki se je vrnil v svoj klub in v generacijsko povezano ekipo. Na drugi strani se Tabor zdi oslabljen. Zapustil jih je Mario Babić, ki je alfa tip igralca, čeravno to obenem verjetno pomeni priložnost za mladega Leona Severja, ki prav tako premore za soigralce nalezljivo energijo. Novi trener Tabora Igor Božič pravi, da ceni Arriga Sacchija, ob tem, da bi osvojena točka pomenila uspeh, pa gre Sežance pričakovati previdne. Enako velja za Bravo. Gre za prvo tekmo z neposrednim konkurentom za varno sredino lestvice, kar navaja na manj od 2,5 gola skupno oziroma da ne bosta zadeli obe ekipi. Vendar pa se zdi, kot da bi optimistični Bravo lahko potegnilo naprej, kar bi pa pomenilo prostor za najhitrejši par lige Aldair in Rovas. Ne, vendarle je to tekma, v kateri bi lahko obe ekipi zadeli, kar pomeni kombinirano stavo na oba gol in zmago domačinov, za kar naša stavnica ponuja kvoto 4,50.

Dejansko se bo prvenstvo nadaljevalo v sredo, preostale tekme pa preletimo bliskovito. Aluminij – Celje. Že tako izčrpani Aluminij sta zapustila Matjašič in Klepač, vendar pa se je po poškodbi vrnil spretni in borbeni Leko. Oba gol za kvoto 1,73 in Aluminij bi kot nefavorit znal zadeti prvi, kajti Celje prihaja po zmago in bo napadlo. Bravo bo v sredo odigral proti Gorici, Tabor bo šel v Mursko Soboto, vendar pa ti tekmi pri napovedi preskočimo in obe ekipi pustimo najprej odigrati sobotno tekmo. Najzanimivejša tekma sredinega uvodnega kroga bo v Kopru, kamor prihaja Olimpija. Caimacov, ki je za Olimpijo v jesenskem delu dal nekaj ključnih podaj, bo v dresu Kopra, ki je tako in tako uigran, Olimpija je pa znova izrazito prenovljena. Psihološko bo posredi seveda tudi Olimpijin poraz doma v jesenskem delu. Manj od 2,5 gola skupno za kvoto 1,90 in dvojni znak na domačine. Je pa gole pričakovati v zadnji tekmi, med Domžalami in Mariborom, v kateri glede na pripravljalne tekme prav tako pride v poštev tudi spodobnih 1,74 visok dvojni znak na domačine.