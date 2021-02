Najbolj me žalosti, da ste med njimi tudi tri izobražene ženske, ki nam niste v ponos. Drugod po svetu so ženske v politiko vnesle empatijo in solidarnost, se trudile v dobro vseh državljanov, kaj pa ve? Izgubile ste same sebe, v vsem podpirate vlado, ki ne spoštuje ustave in zakonov, uničuje zdravstvo, šolstvo in kulturo, žali in ponižuje svoje državljane in počne vse, da bi nas skupaj z javnimi mediji utišala. Z drastičnimi denarnimi kaznimi ne prizanaša niti brezdomcem, načrtno in dosledno ves čas išče nove načine, kako bi nas še dodatno prizadela in ustrahovala.

Celo za mrtve ni zmogla toliko empatije, da bi se jim poklonila z minuto molka. Ne, prepovedala je celo prodajo rož na tržnici in nam tako vzela še zadnjo možnost, da se od umrlih, ki zapuščeni umirajo v bolnišnicah in domovih, vsaj humano, dostojno in kulturno poslovimo s cvetjem.

Ve pa morate biti ubogljivo tiho, zelo žalostno in bedno!

Lada Zorn, Ljubljana