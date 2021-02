Spet polom

»Priložnost zamujena ne vrne se nobena!« To je stara slovenska modrost, iz katere pa se slovenska diplomacija ni še ničesar naučila. Zamočili so vsi zunanjepolitični modreci. Najbolj zunanji minister Logar in njegov guru premier Janša. Žal pa tudi veliki premierjevi prišepetovalci, poznavalci in občudovalci ZDA in Trumpa: Mahnič, znan po »black tie je črna kravata«, Grims, znan po obrambi Trumpove teorije »zemlja se ohlaja, ne pa pregreva«, dr. BMZ, znan po znanstveno utemeljeni ugotovitvi, da je Trumpa pokradla globoka država, novinar Nove24TV Šokić, znan po dnevni produkciji resnic o ameriški volilni kraji, ki šokirajo celo Trumpa. Premierja niso pravočasno opozorili, da je skrajni čas, da slovenskega zeta Donalda predlaga za Nobelovo nagrado za mir. Potem ko se je proslavil s čestitko Trumpu za izjemno volilno zmago, bi s pravočasno kandidaturo Trumpa za nobelovca okrepil svoj že tako visok položaj na mednarodni diplomatski lestvici, pa tudi Sloveniji bi to jako dobro delo.