V dveh mariborskih lokalih kršili epidemiološke ukrepe

Mariborski policisti so v četrtek dopoldne skupaj z zdravstvenimi in davčnimi inšpektorji izvedli skupen nadzor spoštovanja vladnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Pri tem so kršitve zaznali pri dveh gostinskih lokalih na območju Pobrežja in Tabora, lastnico enega od njiju pa čaka nadaljnji postopek.