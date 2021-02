Morala in pandemija

Nietzsche etiko (ethos) razume kot »sistem vrednotenj, ki se dotika pogojev življenja«. Etika se ukvarja z vrednotami na obči družbeni ravni, ki se na ravni posameznika izražajo v njegovi moralnosti. Morala (moralis) torej predstavlja skupek družbeno splošno sprejemljivih pravil za razločevanje med dobrim in slabim. Gre za obliko človeške prakse, ki določa obnašanje ljudi do družbe, družine in sočloveka. Ko nas družba izloči, kaznuje ali nagradi, to pomeni, da smo ali nismo ravnali v skladu z nenapisanimi pravili, ki so se oblikovala v konkretnem prostoru in socialnem okolju skozi časovna obdobja. Etika usmerja moralo. To pomeni, da obstajajo specifične nacionalne, družbene, poslovne, stanovske, kapitalistične, komunistične, neoliberalne itd. etike, ki izhajajo iz skupnih moralnih načel posameznikov znotraj nekega sistema. Na ta način se celoten sistem prilagodi moralnim normam večine ljudi. S tem pa povratno morala preraste v etiko.