Od samoupravljanja do kapitalizma: Osamosvojitelji

Ta zapis bi lahko bil čisto kratek. Da, v desetdnevni vojni leta 1991 smo zmagali in takrat so bili neki fantje vojskovodje in danes so zato osamosvojitelji. Da, leta 1990 so neke gospe in gospodje organizirali plebiscit ter leta 1991 razglasitev neodvisnosti, zato so tudi ti danes osamosvojitelji. Ampak še leta 1989 smo imeli samoupravni socializem, že leta 1990 pa kapitalizem. Kje so osamosvojitelji tega zgodovinskega salto mortale? Če bi se slovensko gospodarstvo z njim razsulo, verjetno tudi v vojnah in političnih prevratih ne bi bilo lahko preživeti. Pa nismo samo preživeli, temveč smo že leta 1993 – po Drnovšku – začeli ustvarjati »zgodbo o uspehu«.