Goran Vojnović: Meja ni zabrisana

Ko so fantje v petem ali šestem razredu osnovne šole začeli šlatati punce, sem bil eden tistih, ki se tega niso šli. Ne rečem, da nisem v življenju pošlatal nobene sošolke, a sem se kar dobro brzdal. Zdaj bi si seveda želel, da bi bil edini razlog za moje brzdanje ta, da se mi to ni zdelo prav, a najbrž se sošolk tudi nisem upal šlatati, najbrž mi je bilo tudi malo nerodno. Čeprav je v našem razredu to počelo kar precej fantov. Ne vem, ali ravno večina fantov, a vsekakor ni šlo le za enega ali dva podivjanca. Med tistimi, ki so sošolke najbolj nadlegovali, so bili tudi moji dobri prijatelji, a se ne spomnim, da bi kdaj komu izmed njih rekel, naj neha, ali da bi se zaradi njegovega početja nehal družiti z njim.