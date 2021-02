Boris Dežulović: Janez Visarionovič in zlata ribica

Če bi res obstajala tista zlata ribica iz šal, na primer nekakšna zlata soška postrv, ki izpolnjuje želje, in če bi jo tistikrat nekje na enem od zavojev reke Soče v dolini Trente namesto Muja ujel Janez Janša in bi mu rekla tiste znamenite besede, »dobri človek, izpusti me in izpolnila ti bom tri želje«, ne vem, kaj drugega bi si zaželel, kaj bi si slovenski premier Mujo sploh lahko zaželel bolj kot a) tretji premierski mandat sredi b) svetovne pandemije.